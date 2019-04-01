Глава наблюдателей ПАСЕ оценил организацию выборов на Украине

Глава наблюдателей ПАСЕ Март Ван де Вен прокомментировал процесс голосования избирателей в первом туре выборов президента Украины.

«Наблюдатели отметили, что голосование прошло гладко и было хорошо организовано, избиратели делали свой выбор без ограничений», — цитирует его РИА Новости.

Ранее почётный председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва заявил, что выборы главы государства на Украине прошли в конкурентных условиях, фундаментальные свободы в целом были соблюдены.

31 марта в стране прошли выборы президента.

После обработки 80,20% протоколов Владимир Зеленский лидирует с 30,40% голосов, действующий лидер Пётр Порошенко набирает 16,03%.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского.