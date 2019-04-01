Грызлов не исключил провокаций Киева в преддверии второго тура выборов

Полпред России в контактной группе по урегулированию на Украине Борис Грызлов заявил, что в преддверии второго тура выборов президента страны можно ожидать новых провокаций со стороны Киева.

По его словам, накануне первого тура выборов главы государства были зафиксированы в том числе «вооружённые провокации ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе».

«Хотел бы призвать ОБСЕ более оперативно реагировать на нарушения со стороны ВСУ. Впереди второй тур, и можно ожидать новых нарушений и новых провокаций со стороны киевской «партии войны», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов — после обработки 70,03% протоколов он набирает 30,45% голосов, Пётр Порошенко — 16,19%.

Второй тур голосования состоится, по предварительным данным, 21 апреля.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского в стране.