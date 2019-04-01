В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе и Крыме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который заявил, что при встрече с российским лидером Владимиром Путиным спросит у него о компенсациях «после возврата Донбасса и Крыма» .

«Мы готовы разъяснить любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никакие украинские территории. Вообще об этом не может идти и речи», — сказал Песков.

По его словам, «непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной».

Он отметил, что ситуация в Донбассе является следствием политики, которую проводят украинские власти.

Также Песков добавил, что для Кремля тема Крыма закрыта навсегда и термины «оккупация» и «аннексия» ни де-факто, ни де-юре неприменимы.

«Что касается упоминания Крыма в этом контексте, мы также считаем это недопустимым, ибо тема Крыма вообще не подлежит обсуждению — это тема, которая закрыта раз и навсегда», — отметил пресс-секретарь, комментируя заявление Зеленского.

Ранее Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.

«Если встречусь с господином Путиным, я ему скажу: «Ну наконец-то вы вернули наши территории. Сколько ещё готовы компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые принимали участие в эскалации в Донбассе и в Крыму?» — сказал он.

31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. Шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов — после обработки 70,03% протоколов он набирает 30,45% голосов, действующий глава государства Пётр Порошенко — 16,19%. Таким образом, на данный момент они выходят во второй тур выборов. Порошенко на своей странице в Facebook заявил, что намерен бороться за победу во втором туре выборов главы государства.

В Кремле прокомментировали ход выборов президента Украины.

По информации ЦИК Украины, явка на выборах составила 63,48%.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.