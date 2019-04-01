В Кремле прокомментировали выборы президента Украины
- РИА Новости
«Конечно, нам хотелось бы всё-таки видеть не партию войны у руля Украины, а партию, которая нацелена на реальное поэтапное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины на основе имеющихся договорённостей», — сообщил Песков.
Также он отметил, что Кремль не будет никого поздравлять с выходом во второй тур президентских выборов на Украине, так как кампания ещё не завершена.
«Выборы на Украине не закончились, предстоит второй тур. Пока давать какие-то заключения рано, надо подождать», — добавил Песков.
Шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины — после обработки 70,03% протоколов он набирает 30,45% голосов, действующий глава государства Пётр Порошенко — 16,19%. Таким образом, на данный момент они выходят во второй тур президентских выборов.