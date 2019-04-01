СМИ рассказали, сколько Киев тратит на содержание Порошенко

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Украинские средства массовой информации назвали сумму, которую государство тратит на содержание президента страны Петра Порошенко.
СМИ рассказали, сколько Киев тратит на содержание Порошенко
  • Reuters

«В прошлом году, согласно расходам государственного бюджета, на содержание президента и его аппарата Украина потратила 1,64 млрд гривен», — сообщает УНИАН.

Отмечается, что на содержание украинского лидера расходуется около 3 млн гривен (около 7 млн рублей) в день.

Ранее стало известно, что Порошенко в 2018 году заработал в 95 раз больше, чем в 2017-м.

Кроме того отмечалось, что Владимир Зеленский после обработки 60,28% протоколов набирает 30,36% голосов в первом туре выборов президента Украины, Порошенко — 16,40%.

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку.

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