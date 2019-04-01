СМИ рассказали, сколько Киев тратит на содержание Порошенко

Украинские средства массовой информации назвали сумму, которую государство тратит на содержание президента страны Петра Порошенко.

«В прошлом году, согласно расходам государственного бюджета, на содержание президента и его аппарата Украина потратила 1,64 млрд гривен», — сообщает УНИАН.

Отмечается, что на содержание украинского лидера расходуется около 3 млн гривен (около 7 млн рублей) в день.

Ранее стало известно, что Порошенко в 2018 году заработал в 95 раз больше, чем в 2017-м.

Кроме того отмечалось, что Владимир Зеленский после обработки 60,28% протоколов набирает 30,36% голосов в первом туре выборов президента Украины, Порошенко — 16,40%.

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку.