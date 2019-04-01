СМИ рассказали, сколько Киев тратит на содержание Порошенко
- Reuters
«В прошлом году, согласно расходам государственного бюджета, на содержание президента и его аппарата Украина потратила 1,64 млрд гривен», — сообщает УНИАН.
Отмечается, что на содержание украинского лидера расходуется около 3 млн гривен (около 7 млн рублей) в день.
Ранее стало известно, что Порошенко в 2018 году заработал в 95 раз больше, чем в 2017-м.
Кроме того отмечалось, что Владимир Зеленский после обработки 60,28% протоколов набирает 30,36% голосов в первом туре выборов президента Украины, Порошенко — 16,40%.
Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку.