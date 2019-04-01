В штабе Тимошенко подозревают ЦИК Украины в подтасовке голосов в пользу Порошенко
- РИА Новости
«Мы проводим параллельный подсчёт голосов и обработали уже на это время 63,51% протоколов с «мокрыми» печатями, в то время как ЦИК заметно замедлила их подсчёт», — цитирует его ТАСС.
По данным штаба, Владимир Зеленский набирает 28,1%, Юлия Тимошенко — 16,1%, Пётр Порошенко — 15,2% голосов после обработки более чем 63% протоколов.
Как уточнил Соболев, ЦИК Украины не объявляла явку избирателей на протяжении четырёх часов, в то же время начав публиковать итоги голосования.
«В связи с этим мы подозреваем, что идёт подтасовка голосов в пользу провластного кандидата», — заключил он.
Ранее сообщалось, что Зеленский после обработки 60,28% протоколов набирает 30,36% голосов на выборах президента Украины.
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