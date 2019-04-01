В штабе Тимошенко подозревают ЦИК Украины в подтасовке голосов в пользу Порошенко

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Сергей Соболев, представитель штаба лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, заявил, что политик выходит на второе место по итогам голосования на выборах президента страны, отметив, что Центризбирком Украины, вероятно, подтасовывает результаты голосования в пользу действующего главы государства Петра Порошенко.
В штабе Тимошенко подозревают ЦИК Украины в подтасовке голосов в пользу Порошенко
  • РИА Новости

«Мы проводим параллельный подсчёт голосов и обработали уже на это время 63,51% протоколов с «мокрыми» печатями, в то время как ЦИК заметно замедлила их подсчёт», — цитирует его ТАСС.

По данным штаба, Владимир Зеленский набирает 28,1%, Юлия Тимошенко — 16,1%, Пётр Порошенко — 15,2% голосов после обработки более чем 63% протоколов.

Как уточнил Соболев, ЦИК Украины не объявляла явку избирателей на протяжении четырёх часов, в то же время начав публиковать итоги голосования.

«В связи с этим мы подозреваем, что идёт подтасовка голосов в пользу провластного кандидата», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский после обработки 60,28% протоколов набирает 30,36% голосов на выборах президента Украины.

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку.

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