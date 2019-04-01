Слуцкий: итоги выборов на Украине свидетельствуют о провале «майданного» лидера

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Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий оценил предварительные итоги первого тура выборов президента на Украине.
Слуцкий: итоги выборов на Украине свидетельствуют о провале «майданного» лидера
  • РИА Новости

По его словам, ни инцидент в Керченском проливе, ни «покровительство западных тьюторов» не помогли действующему украинскому лидеру Петру Порошенко одержать убедительную победу в ходе голосования.

«Нельзя исключать того, что во второй тур Порошенко прорывается исключительно благодаря административному ресурсу и различным махинациям. В любом случае предварительные итоги выборов свидетельствуют о провале политики «майданного» президента», — цитирует Слуцкого РИА Новости.

Ранее в МВД Украины сообщили, что в полицию поступило 950 сообщений о нарушениях в ходе президентских выборов. 

Также отмечалось, что шоумен Владимир Зеленский после подсчёта более чем 50% протоколов набирает 30,20% голосов на выборах президента Украины, Пётр Порошенко — 16,64%. 

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского в стране.

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