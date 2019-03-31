Журналистов из России не пустили на избирательный участок в Минске
- РИА Новости
«Конечно, из российских СМИ на участок никого не пускаем», — цитирует РИА Новости одного из дипломатов.
При этом причины такого решения не объясняются.
Как отмечается, журналисты белорусских и украинских СМИ, а также иностранные корреспонденты были допущены на участок.
По информации агентства, в допуске было отказано фотокорреспонденту одного из российских информагентств, а также журналистам НТВ и РЕН ТВ.
Как объяснили УНН в избирательной комиссии на участке в Минске, решение не допустить представителей российских СМИ было принято для того, чтобы они «не мешали работать».
Ранее стало известно, что полиция Украины получила 1,3 тыс. сообщений о нарушениях на президентских выборах.