Журналистов из России не пустили на избирательный участок в Минске

Украинские дипломаты в Минске не пустили на избирательный участок на выборах президента Украины, который открыт в посольстве, журналистов российских СМИ, аккредитованных в Белоруссии.

«Конечно, из российских СМИ на участок никого не пускаем», — цитирует РИА Новости одного из дипломатов.

При этом причины такого решения не объясняются.

Как отмечается, журналисты белорусских и украинских СМИ, а также иностранные корреспонденты были допущены на участок.

По информации агентства, в допуске было отказано фотокорреспонденту одного из российских информагентств, а также журналистам НТВ и РЕН ТВ.

Как объяснили УНН в избирательной комиссии на участке в Минске, решение не допустить представителей российских СМИ было принято для того, чтобы они «не мешали работать».

Ранее стало известно, что полиция Украины получила 1,3 тыс. сообщений о нарушениях на президентских выборах.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.