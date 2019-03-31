Полиция Украины получила 1,3 тысячи сообщений о нарушениях на выборах

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Полиция Украины по состоянию на 17:00 мск получила 1,3 тыс. заявлений и сообщений о нарушениях в ходе президентских выборов в стране.
Полиция Украины получила 1,3 тысячи сообщений о нарушениях на выборах
  • Reuters

«По состоянию на 17:00 в полицию поступило 1360 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом», — говорится в заявлении МВД Украины в Facebook.

При этом отмечается, что больше всего таких сообщений получено в Днепропетровской области и Киеве (196 и 186).

Ранее в полиции заявляли о 950 сообщениях о нарушениях на выборах. 

При этом в ЦИК Украины отмечали, что к 16:30 мск системных нарушений не было зафиксировано

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