Полиция Украины получила 1,3 тысячи сообщений о нарушениях на выборах
- Reuters
«По состоянию на 17:00 в полицию поступило 1360 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом», — говорится в заявлении МВД Украины в Facebook.
При этом отмечается, что больше всего таких сообщений получено в Днепропетровской области и Киеве (196 и 186).
Ранее в полиции заявляли о 950 сообщениях о нарушениях на выборах.
При этом в ЦИК Украины отмечали, что к 16:30 мск системных нарушений не было зафиксировано.