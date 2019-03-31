В ЦИК Украины заявили об отсутствии системных нарушений на выборах

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По состоянию на 16:30 мск системных нарушений в ходе голосования на выборах президента Украины не зафиксировано. Об этом заявила секретарь ЦИК страны Наталья Бернацкая.
В ЦИК Украины заявили об отсутствии системных нарушений на выборах
  • РИА Новости

«Никаких системных нарушений в ходе голосования не зафиксировано. Есть единичные случаи, но они являются классическими для какого-либо голосования в какой-либо избирательной кампании», — цитирует Бернацкую Интерфакс-Украина.

По её словам, отмечены единичные случаи фотофиксации бюллетеней, подвоза граждан к избирательным участкам.

Ранее в полиции Украины заявили, что получили 950 сообщений о нарушениях в ходе президентских выборов. 

Комитет избирателей Украины также зафиксировал нарушение со стороны кандидата в президенты Олега Ляшко.

Он продемонстрировал в присутствии телекамер бюллетень с «результатами своего волеизъявления».

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