В ЦИК Украины заявили об отсутствии системных нарушений на выборах
- РИА Новости
«Никаких системных нарушений в ходе голосования не зафиксировано. Есть единичные случаи, но они являются классическими для какого-либо голосования в какой-либо избирательной кампании», — цитирует Бернацкую Интерфакс-Украина.
По её словам, отмечены единичные случаи фотофиксации бюллетеней, подвоза граждан к избирательным участкам.
Ранее в полиции Украины заявили, что получили 950 сообщений о нарушениях в ходе президентских выборов.
Комитет избирателей Украины также зафиксировал нарушение со стороны кандидата в президенты Олега Ляшко.
Он продемонстрировал в присутствии телекамер бюллетень с «результатами своего волеизъявления».