На Украине зафиксировали нарушение в ходе голосования Ляшко

Короткая ссылка
Комитет избирателей Украины (КИУ) зафиксировал нарушение в ходе голосования на выборах кандидата в президенты от Радикальной партии Олега Ляшко.
На Украине зафиксировали нарушение в ходе голосования Ляшко
  • Reuters

«Во время голосования на одном из участков кандидат на пост президента Украины Олег Ляшко продемонстрировал в присутствии телекамер и избирателей бюллетень с результатами своего волеизъявления», — говорится в сообщении.

В КИУ напомнили, что, в соответствии со ст. 7 закона о выборах президента, голосование является тайным.

В частности, запрещены фотографирование, видеофиксация результатов волеизъявления в кабине для тайного голосования, а также их демонстрация в помещении для голосования.

31 марта на Украине проходят президентские выборы. Избирательные участки проработают до 20:00.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить