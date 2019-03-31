На Украине начались президентские выборы

На Украине начался первый тур президентских выборов. Участки для голосования открылись в 08:00, они проработают до 20:00.

Как сообщает Интерфакс-Украина, на пост главы государства претендуют 39 кандидатов, что является рекордом для страны.

По данным ЦИК, ориентировочное число избирателей составляет 35,5 млн человек, проголосовать они смогут на 33,6 тыс. избирательных участков.

Уточняется, что 101 избирательный участок создан в заграничном избирательном округе. Они расположены в посольствах и консульствах Украины за границей.

При этом проживающие в России украинцы не смогут принять участие в выборах, поскольку ЦИК Украины закрыл все избирательные участки в России.