На Украине начались президентские выборы

Короткая ссылка
На Украине начался первый тур президентских выборов. Участки для голосования открылись в 08:00, они проработают до 20:00.

Как сообщает Интерфакс-Украина, на пост главы государства претендуют 39 кандидатов, что является рекордом для страны. 

По данным ЦИК, ориентировочное число избирателей составляет 35,5 млн человек, проголосовать они смогут на 33,6 тыс. избирательных участков.

Уточняется, что 101 избирательный участок создан в заграничном избирательном округе. Они расположены в посольствах и консульствах Украины за границей.

При этом проживающие в России украинцы не смогут принять участие в выборах, поскольку ЦИК Украины закрыл все избирательные участки в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить