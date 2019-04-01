Косачёв назвал президентскую гонку на Украине «выборами без выбора»

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв на своей странице в социальной сети Facebook оценил итоги первого тура прошедших на Украине президентских выборов.

«Итоги первого тура были вполне очевидными», — написал он, уточнив, что гражданам страны предлагается выбирать из «50 оттенков серого».

Также, по словам сенатора, противостояние действующего президента страны Петра Порошенко и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко было столкновением интересов США и Европы.

«В Европе скорее бы видели лидером Украины Тимошенко, поскольку она теоретически может договориться со всеми, включая Москву... Но ровно поэтому она неприемлема для США, которым нужно не решение конфликта, а поражение России», — пояснил он.

«Для нас же никаких предпочтений в этих «оттенках серого» не было изначально. В «выборы без выбора» играть неинтересно», — добавил Косачёв.

Ранее сообщалось, что шоумен Владимир Зеленский после подсчёта 50,18% протоколов набирает 30,20% голосов на выборах президента Украины, Пётр Порошенко — 16,64%. Таким образом, на данный момент они проходят во второй тур выборов.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского на Украине.