Тимошенко раскритиковала результаты экзитполов на Украине
- Reuters
«Мы уверены в цифрах и фактах, что экзитполы, которые сейчас говорят, что Порошенко выходит во второй тур, по нашим оценкам, не соответствуют действительности. Это абсолютно заказные манипулятивные экзитполы», — цитирует ТАСС политика.
Как заявил замглавы «Батькивщины» Сергей Соболев, Тимошенко и другой кандидат в президенты Владимир Зеленский выходят во второй тур выборов, набирая 20,9% и 27% голосов соответственно, передаёт РИА Новости.
«Наш штаб завершил обработку почти 18 тыс. данных с почти 18 тыс. участков, согласно этим данным 27% — Владимир Зеленский, 20,9% — Юлия Тимошенко, 17,5% — Пётр Порошенко», — сказал он.
Ранее опубликованные результаты экзитполов показали, что Зеленский получает 30,4% голосов, Пётр Порошенко — 17,8%, Юлия Тимошенко — 14,2%.