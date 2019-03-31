Тимошенко раскритиковала результаты экзитполов на Украине

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко назвала результаты экзитполов на выборах главы государства «заказными».

«Мы уверены в цифрах и фактах, что экзитполы, которые сейчас говорят, что Порошенко выходит во второй тур, по нашим оценкам, не соответствуют действительности. Это абсолютно заказные манипулятивные экзитполы», — цитирует ТАСС политика.

Как заявил замглавы «Батькивщины» Сергей Соболев, Тимошенко и другой кандидат в президенты Владимир Зеленский выходят во второй тур выборов, набирая 20,9% и 27% голосов соответственно, передаёт РИА Новости.

«Наш штаб завершил обработку почти 18 тыс. данных с почти 18 тыс. участков, согласно этим данным 27% — Владимир Зеленский, 20,9% — Юлия Тимошенко, 17,5% — Пётр Порошенко», — сказал он.

Ранее опубликованные результаты экзитполов показали, что Зеленский получает 30,4% голосов, Пётр Порошенко — 17,8%, Юлия Тимошенко — 14,2%.

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