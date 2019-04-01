В штабе Бойко рассказали о фальсификациях в ходе выборов президента Украины
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Результаты фактического подсчёта голосов показывают, что у лидера партии Юрия Бойко показатели выше, чем в экзитполах, уточнила депутат.
«Кроме того, при параллельном подсчёте голосов обнаруживаются аномальные всплески даже в округах Донецкой области, что говорит о реальной фальсификации там результатов голосования», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
Королевская также добавила, что происходящему будет дана правовая оценка.
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