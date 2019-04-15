Президентское соло: как Порошенко провёл «дебаты» без Зеленского

«Дебаты», который устроил Пётр Порошенко в поддержку собственной кандидатуры во втором туре выборов, вызвали недоумение у киевлян. Опрошенные RT очевидцы пожаловались на плохую организацию и отметили, что тех, кто действительно поддерживал действующего президента, было крайне мало. Эксперты отмечают, что несостоявшаяся публичная дискуссия Порошенко с его оппонентом свидетельствует об «агонии» нынешнего украинского лидера в преддверии второго этапа голосования. С точки зрения политологов, от дебатов в этой ситуации почти ничего не зависит — Порошенко вряд ли сможет догнать своего соперника по числу голосов.

14 апреля в национальном спортивном комплексе (НСК) «Олимпийский» в Киеве президент Украины Пётр Порошенко в одиночку провёл «дебаты», на которые не приехал его соперник по второму туру выборов шоумен Владимир Зеленский. Тот заявил, что ожидает очной встречи 19 апреля — именно эта дата была оговорена заранее.

Перед приездом президента Украины рядом с НСК была смонтирована сцена с агитационными лозунгами штаба Порошенко. Чтобы поприветствовать кандидата, собрались несколько тысяч граждан. Часть из них, по данным источников RT в Киеве, составляли свезённые из глубинки бюджетники — неподалёку от «Олимпийского» располагались пассажирские автобусы с «массовкой».

По данным СБУ, на стадионе собрались около 15 тыс. человек. Однако, по подсчётам МВД, аудитория дебатов была гораздо скромнее — всего 5 тыс. украинцев.

Пётр Порошенко поднялся на сцену под аккомпанемент выступавшей в тот момент рок-группы и даже успел немного потанцевать. Последовавшее выступление президента было в основном посвящено обещаниям добиться вступления страны в НАТО и ЕС. Также он подчеркнул, что дебаты — «признак демократии», и посетовал на отказ Зеленского прийти на них.

Также по теме Без Зеленского, но с танцами: как прошли «дебаты» Порошенко Пётр Порошенко 14 апреля приехал на стадион «Олимпийский» в Киеве, чтобы принять участие в дебатах со своим оппонентом по...

Ранее оппонент Порошенко и его представители неоднократно заявляли, что приезжать 14 апреля на «Олимпийский» не намерены. Зеленский изначально настаивал на другой дате (19 апреля). Также в беседе с журналистами в Париже после встречи с президентом Франции он отметил, что опасается провокаций в день, который назначил Порошенко.

Однако действующий глава государства проигнорировал аргументы оппонента. Находясь на сцене под прицелом телекамер, он заявил, что даёт Зеленскому 45 минут на то, чтобы всё-таки приехать на стадион. Не дождавшись конкурента, президент Украины фактически дал старт митингу в собственную поддержку. Он провёл пресс-конференцию с представителями СМИ, а также спел украинскую песню «Ти ж мене підманула» («Ты ж меня обманула») на сцене возле стадиона.

Побывавшие на НСК «Олимпийский» киевляне поделились своими впечатлениями о прошедших «дебатах» с корреспондентами RT.

«Я пошёл по собственной инициативе. Второй тур голосования ровно через неделю, а мне до сих пор непонятно, за кого отдавать свой голос. Вход был бесплатный, но прийти необходимо было к 13:00. Все собрались у сцены возле «Олимпийского», были всего несколько тысяч человек. Может, поэтому зрителей и не пустили на стадион — тогда стало бы понятно, что поддержки у Порошенко, по сути, нет. Попасть к сцене можно было только через металлоискатели, поэтому процесс шёл медленно и образовывались «пробки». Я пообщался с несколькими людьми на митинге и понял, что это бюджетники. Они даже шли к стадиону колоннами. Тех, кто действительно поддерживает Порошенко, практически не было», — рассказал в беседе с RT киевлянин, учитель истории Иван Кузьмин.

Пётр Порошенко приветствует супругу Марину на сцене возле «Олимпийского»

© Петро Порошенко/Facebook

Менеджер по продажам киевлянка Ирина Изовит отметила, что всё происходившее напоминало нелепое шоу, посвящённое восхвалению кандидатуры Порошенко.

«Порошенко пришёл вовремя, что бывает крайне редко. Несколько раз вместе с небольшим количеством желающих призывал Владимира Зеленского появиться. Потом согласился подождать его 45 минут и даже спел песню. Зачем всё это? Даже я заранее знала, что Зеленский не собирается приходить. Цирк, да и только. Теперь точно не буду голосовать за Порошенко. Он уже не стесняясь унижает Зеленского», — говорит она.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко отметил, что выступление Порошенко якобы вызвало «взрыв позитива».

«Атмосфера была невероятная: семьи с детьми, слёзы на глазах, вышиванки и невероятная вера в глазах», — утверждает представитель Порошенко.

Напомним, в первом туре украинских президентских выборов, который состоялся 31 марта, наибольший процент голосов — 30,24 — получил Владимир Зеленский, за Петра Порошенко проголосовали 15,95% избирателей.

«Хуже, чем цирк»

Источники RT в украинских политических партиях отметили, что поведение Порошенко вызывает недоумение. По их словам, президент Украины перешёл этические границы, пытаясь разжечь у киевлян ненависть к Зеленскому и сформировать собственный положительный имидж.

«Креативу команды Петра Порошенко можно только позавидовать, — отмечает источник RT в партии «Народный фронт». — Ещё никогда прежде кандидаты в президенты не сдавали анализы в прямом эфире, не созывали дебаты на стадионе и тем более не приходили на встречу, согласия на которую оппонент не давал. Рядом с «Олимпийским» была установлена палатка, где избирателей призывали не голосовать за Зеленского. Так называемые дебаты задумывались как митинг в поддержку Порошенко. И в итоге в него и превратились. Всё, что он позволяет себе, гораздо хуже, чем цирк».

Однако, как отмечает собеседник RT, в команде президента нет человека, который мог бы «прекратить это безумие».

«То, что мы увидели, не комедия, а фильм ужасов. До выборов остаётся неделя, и становится страшно, на какие ещё шаги может пойти команда действующего президента. Оцепить центральную часть города, привезти конную полицию? А зачем? Чтобы с окружением под щелчки фотокамер искать Зеленского под стульями на «Олимпийском»? Я не представляю, какие ещё сюрпризы нас ожидают до 21 апреля», — говорит источник RT в партии «Батькивщина».

«Разрыв непреодолим»

Напомним, что идея провести президентские дебаты на стадионе изначально принадлежит Владимиру Зеленскому. После того как Пётр Порошенко принял вызов, кандидаты даже сдали анализы на содержание алкоголя и наркотиков в крови. Однако возникли разногласия по поводу того, когда проводить прения.

Зеленский изначально заявил 19 апреля, однако команда Порошенко решила, что действующий президент придёт на дебаты 14-го.

Согласно украинскому законодательству именно 19 апреля должны проводиться общенациональные дебаты кандидатов в президенты в эфире Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ). Они запланированы на 19:00. Местом встречи, по мнению Зеленского, должен стать именно «Олимпийский».

К 19:00 19 апреля, как пояснил в воскресенье журналистам представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков, оппонент действующего президента будет ждать Порошенко на стадионе. Правда, нынешний украинский лидер не намерен в это время появляться там под предлогом того, что дебаты запланированы в студии НОТУ. Как заявил представитель Порошенко Олег Медведев, президент если и придёт на стадион 19 апреля, то в другое время.

В штабе Петра Порошенко считают, что дебаты, о которых идёт речь в украинском законодательстве, должны проходить лишь в студии телеканала. В штабе Зеленского, напротив, полагают, что граждане страны должны не только видеть кандидатов на экранах телевизоров, но и получить возможность задавать вопросы вживую.

В беседе с RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов назвал прошедшие 14 апреля «дебаты» «шоу одного актёра». По его мнению, Порошенко прекрасно понимал, что будет выступать перед публикой один. Такое поведение, как полагает Денисов, — демонстрация «агонии» действующего главы государства в преддверии второго тура.

«Даже если бы полноценные дебаты состоялись 14 апреля, они не могли что-либо изменить или привести к какому-то конкретному результату. Разрыв, который был в первом туре между кандидатами, непреодолим. Порошенко пытается выправить ситуацию, но это бессмысленно. Положенные по закону дебаты — формальность, но и она, судя по настрою Порошенко и Зеленского, не будет соблюдена», — сказал Денисов.

В комментарии RT доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш отметил, что Порошенко рассчитывает дискредитировать Зеленского, «уличив» его в нежелании прийти на дебаты. Основная цель штаба президента Украины — продемонстрировать слабость шоумена. По этой причине подконтрольные украинскому лидеру СМИ и политологи критикуют Зеленского за якобы существующую зависимость от наркотиков и боязнь очной встречи с Порошенко.

«Зеленский настаивает на том, что дебаты должны пройти, но не на условиях Порошенко. Очевидно, что каждая из сторон будет навязывать свои правила игры. Но, я думаю, оппонент Порошенко понимает, что избирательную кампанию он досрочно выиграл. Социологи сулят ему 60—70% голосов. С такими результатами Зеленскому по большому счёту дебаты не очень-то и нужны», — резюмировал Коктыш.