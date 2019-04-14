Без Зеленского, но с танцами: как прошли «дебаты» Порошенко

Пётр Порошенко 14 апреля приехал на стадион «Олимпийский» в Киеве, чтобы принять участие в дебатах со своим оппонентом по президентской гонке Владимиром Зеленским. Однако тот изначально говорил, что будет дискутировать с украинским лидером только 19 апреля. В результате вторая трибуна на стадионе пустовала, и Порошенко один отвечал на вопросы журналистов. После этого он станцевал на сцене у стадиона и спел песню «Ты ж меня обманула».

Действующий президент Украины Пётр Порошенко 14 апреля прибыл на стадион «Олимпийский», чтобы принять участие в дебатах, и призвал своего оппонента поступить таким же образом.

«Владимир Александрович, я твёрдо убеждён, что вы сейчас нас смотрите. Я надеюсь, что вы уже вернулись из Парижа, отдохнули, с новыми силами готовы приступить к ключевому элементу демократии — к дебатам. До 15:00 мы вас тут ждём», — сказал Порошенко во время прямой трансляции.

Между тем Зеленский ранее уже заявил, что намерен провести дебаты в другой день — 19 апреля.

Зеленский, как и обещал ранее, на дебаты не приехал. Когда стало ясно, что он не появится, зрители направились к выходу. Однако организаторы мероприятия не предусмотрели специального выхода и предложили людям покинуть территорию возле сцены через рамки металлоискателя, через которые заходили опоздавшие. Как сообщает РИА Новости, в результате началась давка.

Тем временем действующий президент направился в пресс-центр, где выступил с речью, после чего стал отвечать на вопросы журналистов. Вторая трибуна, предназначенная для Зеленского, осталась пустой.

Порошенко пообещал, что «сделает всё», кроме «нарушения закона», для проведения дебатов с Зеленским. Глава государства также призвал своего оппонента прийти на передачу «Свобода слова» вечером 15 апреля.

В завершение несостоявшихся дебатов Порошенко вышел на сцену и станцевал, а также исполнил с музыкальной группой Kozak System песню «Ти ж мене підманула» («Ты ж меня обманула»). До этого в ходе «дебатов» он процитировал строчки песни из советского фильма «Трактористы»: «Я пришла к тебе, а ты растерялся».

Затем Порошенко отправился фотографироваться со своими сторонниками.

Другие дебаты

Ранее стало известно, что Пётр Порошенко не намерен возвращаться 19 апреля на стадион «Олимпийский» для участия в дебатах с шоуменом Владимиром Зеленским.

Как пояснил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, дебаты на стадионе запланированы на то время, когда он по закону должен быть в эфире Общественного телевидения.

«Поскольку они запланированы на то время, когда Порошенко по закону должен быть на Общественном телевидении, как законопослушный гражданин Порошенко пойдёт на общественное ТВ», — сказал Медведев.

В свою очередь, Зеленский отметил, что 14 апреля на стадионе против него готовилась провокация.

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«Когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольётся информация, как на НСК «Олимпийский» кто-то против меня готовил провокацию. Я туда не поеду. Получил такую секретную информацию. Сейчас не готов о ней говорить. Когда вы узнаете эту информацию, вы меня поймёте», — рассказал Зеленский в ходе беседы с журналистами в Париже после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Не исключено, что таким образом и Зеленский и Порошенко решили перехитрить своих избирателей и фактически сорвать дебаты, полагает экономист Александр Охрименко, возглавляющий Украинский аналитический центр.

«Порошенко, скорее всего, и правда хотел дебаты в студии, понимая, что там сможет хоть как-то сыграть против Зеленского. И когда последний предложил стадион, Пётр Алексеевич не мог отказаться», — сказал эксперт в беседе с RT.

По мнению Охрименко, впоследствии могла появиться схема, по которой штаб Порошенко решил действовать, чтобы избежать дебатов.

«Да, было много красивых заявлений, но стадион — это именно для Зеленского. А вот для Порошенко был большой риск быть освистанным. А это был бы колоссальный удар для действующего президента. И он решил таким красивым образом избежать позора», — заключил эксперт.

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© Юрий Бирюков

Приглашение на стадион

Напомним, что 3 апреля Зеленский призвал Порошенко явиться на дебаты на стадион. Он заявил об этом через несколько дней после первого тура президентских выборов, который состоялся 31 марта.

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По их итогам никто из кандидатов не набрал нужного для победы количества голосов, но наибольшую поддержку — 30,24% — получил Зеленский. Второе место занял Порошенко (15,95%).

Зеленский призвал устроить встречу кандидатов на стадионе «Олимпийский» в прямом эфире, предварительно сдав тест на алкоголь и наркотики.

5 апреля кандидаты направились сдавать анализы. Порошенко выбрал медцентр при НСК «Олимпийский», а Зеленский посетил частную клинику «Евролаб». Итоги проверки указали на отсутствие алкоголя или наркотиков в крови кандидатов.

Политолог и экономист Александр Дудчак считает, что в сложившейся ситуации Зеленский поступил верно.

«Порошенко верить нельзя — это доказано пятью годами его правления. Слова Петра Алексеевича ничего не стоят. Позиция Зеленского более выгодная, он правильно делает, что защищает свои интересы», — сказал эксперт в беседе с RT.

По его словам, на количество голосов, отданных за того или иного кандидата, эта ситуация никак не повлияет.