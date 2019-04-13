«Не ожидал провала»: как Порошенко пытается повысить рейтинг перед вторым туром выборов на Украине

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Надежда Алексеева, Елена Онищук, Алёна Медведева
Незадолго до второго тура выборов президента Украины Пётр Порошенко рискует ещё больше обрушить свой рейтинг, считают эксперты. Многих украинцев возмутила пиар-кампания, развёрнутая штабом Порошенко, специалисты которого фактически предложили электорату «выбирать» между ним и российским лидером Владимиром Путиным. Кроме того, действующий президент настаивает на переносе дебатов, несмотря на уже достигнутые договорённости с Зеленским. По словам источников RT в украинских политических кругах, в команде Порошенко царит паника, которая только усугубляет его положение.
«Не ожидал провала»: как Порошенко пытается повысить рейтинг перед вторым туром выборов на Украине
  • Пётр Порошенко
  • Reuters
  • © Sergiy Karazy

Администрация украинского президента Петра Порошенко официально запланировала посещение главой государства спорткомплекса (НСК) «Олимпийский» в Киеве 14 апреля, в два часа дня. Представители СМИ могут прибыть на место анонсированных Порошенко предвыборных дебатов в час дня, получив заранее аккредитацию. Действующий президент готовится провести здесь словесное состязание со своим соперником в борьбе за пост главы государства Владимиром Зеленским. Однако Порошенко, скорее всего, придётся говорить в воскресенье с самим собой: Владимир Зеленский накануне заявил, что не собирается менять свои планы и явится на дебаты 19 апреля — об этой дате кандидаты договаривались изначально.

«Унижение государства»

На этой неделе Пётр Порошенко неожиданно прибыл в студию телеканала «1+1» во время прямого эфира. Там он вызвал по аудиосвязи своего соперника, который в это время находился в Париже. Порошенко потребовал от Зеленского немедленно приехать в студию, чтобы досрочно приступить к дебатам, на что последний ответил отказом, пояснив, что это невозможно физически.

  • Владимир Зеленский и его жена Елена
  • Reuters
  • © Valentyn Ogirenko

Политики вступили в перепалку в эфире программы «Право на власть». Порошенко заявил, что ждёт Зеленского на дебатах 14 апреля. Однако соперник наотрез отказался переносить дату мероприятия, напомнив о договорённости на 19 апреля. Точку в разговоре поставил Зеленский, просто положив трубку.

По мнению заведующего кафедрой общей политологии НИУ ВШЭ Леонида Полякова, Порошенко заявил о переносе дебатов на 14 апреля по очень простой причине — после того, как Зеленский не явится на мероприятие, можно будет говорить о том, что он испугался.

«Порошенко считает, что это правильный стиль ведения кампании. После первого тура шансов на победу у него практически не осталось, поэтому он нервничает», — пояснил эксперт в интервью RT.

В свою очередь, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что оба кандидата не хотят участвовать в дебатах.

«Завтра придёт Порошенко и соберёт на стадионе своих порохоботов и массовку из бюджетников, постоит, выступит, и все разойдутся, а 19 апреля произойдёт аналогичная ситуация с Зеленским, — сказал эксперт в интервью RT. — Правда, Порошенко всё-таки может явиться, ему сейчас нужен любой повод, чтобы перевернуть ситуацию».

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Выбывшая из президентской гонки по итогам первого тура Юлия Тимошенко назвала сцену, развернувшуюся в студии передачи «Право на власть», «разрушением статуса должности президента».

«Я увидела унижение государства Украина. Думаю, что миллионы украинцев видеть такое не хотели», — заявила Тимошенко.

Впоследствии генеральный директор телеканала Александр Ткаченко сообщил, что компания подаст иск против действующего президента из-за его вторжения в студию.

Комментируя инцидент, Зеленский заявил, что не уважает Петра Порошенко.

«Этот человек столько раз сказал, что я марионетка и наркоман, что у меня нет к нему уважения. У меня есть уважение к институту президентства, но не к нему», — заявил политик.

«Лёгкий и грязный приём»

Обвинение соперника в употреблении наркотиков стало одним из любимых приёмов Порошенко в преддверии второго тура выборов. Соответствующие намёки Порошенко делал даже во время телеинтервью, не называя при этом конкретных имён. В сети появился видеоролик, где Зеленский якобы открыто говорил о своём пристрастии к наркотикам, но быстро выяснилось, что это видео было смонтировано — в исходной записи речь шла о кофе.

В итоге Зеленский сам предложил Порошенко сдать анализы на содержание в крови наркотических веществ. Правда, шоумен предпочёл воспользоваться услугами частной лаборатории, что дало повод команде Порошенко обвинить его в уходе от «независимого обследования». 

  • Голосование во время первого тура президентских выборов на Украине
  • globallookpress.com
  • © Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com

Очередной скандал разразился через несколько дней, когда в сети появился видоизменённый агитационный ролик Зеленского. Неизвестные авторы «переосмыслили» сюжет клипа: по их версии, в конце видео Зеленского сбивает грузовик, после чего на экране появляется фотография насыпанного тонкой линией белого порошка и надпись «У каждого своя дорога».

Хотя в штабе Порошенко открестились от публикации скандального видео, оппоненты всё равно обвинили действующего президента в провокации — зрителей шокировали кадры, на которых шоумена сбивает автомобиль. Правоохранительные органы расценили это видео как угрозу жизни кандидата и возбудили уголовное дело. Кроме того, сторонники Зеленского предложили ему усилить личную охрану.

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По мнению экспертов, Порошенко и его сторонники сейчас цепляются за слабую надежду одержать победу во втором туре выборов. Напомним, Порошенко и Зеленский вышли во второй тур выборов на пост президента Украины, набрав 16% и 30% голосов соответственно. Второй тур выборов состоится 21 апреля, при этом разрыв между кандидатами не только не уменьшается, а, напротив, растёт с каждым днём. По данным опроса, опубликованного агентством Интерфакс-Украина, теперь за Зеленского намерены отдать свои голоса 61% граждан, а за Порошенко — только 24%.

По мнению экспертов, действующий президент только усугубляет своё положение попытками выправить свой имидж. Как рассказал RT источник в партии «Народный фронт», сейчас в окружении Петра Порошенко царит паника.

«Действующего президента долгое время убеждали, что у него не будет проблем с победой. Видимо, его команда рассчитывала на административный ресурс. Но даже он не помог. Поэтому они в панике и делают одну глупость за другой», — пояснил собеседник RT.

По мнению Леонида Полякова, многие шаги команды Порошенко задумывались как пародия, но политтехнологи не учли, что Зеленский — популярный комик, годами пародировавший политиков на сцене.

«Порошенко, возможно, рассчитывал, что таким образом удастся какую-то часть избирателей отбить у Зеленского. Обвинить человека в употреблении наркотиков — лёгкий и грязный приём. Другое дело, что преодолеть разрыв уже невозможно. Складывается ощущение, что Зеленский перехватил инициативу достаточно давно, воспользовавшись своим сильным оружием — юмором. Его скетчи на площадке «Квартала 95» — сильная бронебойная машина, которая уничтожила всех соперников, включая Порошенко», — пояснил эксперт.

«Повернуть время вспять»

Аналитики отмечают, что, скорее всего, наиболее гнетущее впечатление на жителей Украины произвели билборды, на которых Порошенко был изображён вместе с российским президентом Владимиром Путиным. Коллаж был подписан словами «21 апреля. Решающий выбор!».

Вероятно, старые плакаты Порошенко с лозунгом «Армия! Язык! Вера! Мы идём своим путём!», с которых политик начинал предвыборную агитацию, уже не производят впечатления на избирателей и в штабе президента решили сменить тактику, предположили аналитики. Однако новые билборды возмутили и шокировали украинское общество, большинство комментаторов оценили этот «креатив» как оскорбление в адрес всех тех, кто не согласен с политикой действующего президента. По логике политтехнологов Порошенко, те, кто не готов голосовать за него, автоматически записываются в число «непатриотичных» граждан.

«Уважаемые товарищи в администрации президента. Скажите, а это уже последняя стадия отклонений или есть ещё смысл послать за нарядом психиатрической?» — задается вопросом журналист Мустафа Найем.

  • Предвыборный плакат Порошенко
  • © Valentyn Ogirenko

Сотрудник киевского бюро «Радио Свобода» Андрей Дихтяренко заподозрил сначала, что появление этих билбордов — дело рук конкурентов Порошенко. Об этом он написал в своём Facebook, но вскоре штаб президента взял на себя «ответственность» за билболды.

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Как считает экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, автором предвыборной тактики Порошенко является «израильский аферист», специалист по чёрному пиару Моше Клюхгарт.  

«Главный принцип этого афериста — разделить общество страхом. Мы хорошо знакомы с «творчеством» Моше по прошлым грузинским выборам», — написал Саакашвили в своём Facebook.

По мнению депутата Рады Сергея Лещенко, к откровенным вбросам дезинформации и прочим приёмам из арсенала чёрных политтехнологов Порошенко обратился «не от хорошей жизни, а от катастрофических рейтингов».

По сведениям источника RT в партии «Батькивщина», Порошенко подвела самонадеянность.

«В последние годы глава государства считает себя лучшим экспертом во всех сферах и при организации своей избирательной кампании тоже, — пояснил собеседник RT. — Я не очень понимаю, почему он пугает население приходом пророссийских политиков. Очевидно, что население готово к миру с Россией. Но окружение главы государства этого не понимает».

Трагикомизм ситуации усугубился информацией о том, что, согласно украинскому законодательству, штаб Порошенко был обязан запросить разрешение у российского лидера на использование его фотографии в агитационных материалах. На это соперник Зеленского пойти не смог и предпочёл нарушить закон: команда Порошенко сообщила, что не будет обращаться в Кремль за разрешением использовать снимки Путина.

По мнению Михаила Погребинского, просчёты, которые допускает штаб Порошенко на протяжении последних дней, связаны с тем, что политик и его окружение шокированы результатами первого тура.

«Команда Порошенко не ожидала такого провала в первом туре. Ситуация безнадёжна, но сдаться они не могут, поэтому до сих пор ищут любой повод, чтобы повернуть время вспять и показать, что реванш с Зеленским возможен. На самом деле эта кампания — закономерный итог политики Порошенко, его реальных действий на посту президента», — подытожил эксперт.

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