«Не ожидал провала»: как Порошенко пытается повысить рейтинг перед вторым туром выборов на Украине

Незадолго до второго тура выборов президента Украины Пётр Порошенко рискует ещё больше обрушить свой рейтинг, считают эксперты. Многих украинцев возмутила пиар-кампания, развёрнутая штабом Порошенко, специалисты которого фактически предложили электорату «выбирать» между ним и российским лидером Владимиром Путиным. Кроме того, действующий президент настаивает на переносе дебатов, несмотря на уже достигнутые договорённости с Зеленским. По словам источников RT в украинских политических кругах, в команде Порошенко царит паника, которая только усугубляет его положение.

Администрация украинского президента Петра Порошенко официально запланировала посещение главой государства спорткомплекса (НСК) «Олимпийский» в Киеве 14 апреля, в два часа дня. Представители СМИ могут прибыть на место анонсированных Порошенко предвыборных дебатов в час дня, получив заранее аккредитацию. Действующий президент готовится провести здесь словесное состязание со своим соперником в борьбе за пост главы государства Владимиром Зеленским. Однако Порошенко, скорее всего, придётся говорить в воскресенье с самим собой: Владимир Зеленский накануне заявил, что не собирается менять свои планы и явится на дебаты 19 апреля — об этой дате кандидаты договаривались изначально.

«Унижение государства»

На этой неделе Пётр Порошенко неожиданно прибыл в студию телеканала «1+1» во время прямого эфира. Там он вызвал по аудиосвязи своего соперника, который в это время находился в Париже. Порошенко потребовал от Зеленского немедленно приехать в студию, чтобы досрочно приступить к дебатам, на что последний ответил отказом, пояснив, что это невозможно физически.

Владимир Зеленский и его жена Елена

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Политики вступили в перепалку в эфире программы «Право на власть». Порошенко заявил, что ждёт Зеленского на дебатах 14 апреля. Однако соперник наотрез отказался переносить дату мероприятия, напомнив о договорённости на 19 апреля. Точку в разговоре поставил Зеленский, просто положив трубку.

По мнению заведующего кафедрой общей политологии НИУ ВШЭ Леонида Полякова, Порошенко заявил о переносе дебатов на 14 апреля по очень простой причине — после того, как Зеленский не явится на мероприятие, можно будет говорить о том, что он испугался.

«Порошенко считает, что это правильный стиль ведения кампании. После первого тура шансов на победу у него практически не осталось, поэтому он нервничает», — пояснил эксперт в интервью RT.

В свою очередь, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что оба кандидата не хотят участвовать в дебатах.

«Завтра придёт Порошенко и соберёт на стадионе своих порохоботов и массовку из бюджетников, постоит, выступит, и все разойдутся, а 19 апреля произойдёт аналогичная ситуация с Зеленским, — сказал эксперт в интервью RT. — Правда, Порошенко всё-таки может явиться, ему сейчас нужен любой повод, чтобы перевернуть ситуацию».

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Выбывшая из президентской гонки по итогам первого тура Юлия Тимошенко назвала сцену, развернувшуюся в студии передачи «Право на власть», «разрушением статуса должности президента».

«Я увидела унижение государства Украина. Думаю, что миллионы украинцев видеть такое не хотели», — заявила Тимошенко.

Впоследствии генеральный директор телеканала Александр Ткаченко сообщил, что компания подаст иск против действующего президента из-за его вторжения в студию.

Комментируя инцидент, Зеленский заявил, что не уважает Петра Порошенко.

«Этот человек столько раз сказал, что я марионетка и наркоман, что у меня нет к нему уважения. У меня есть уважение к институту президентства, но не к нему», — заявил политик.

«Лёгкий и грязный приём»

Обвинение соперника в употреблении наркотиков стало одним из любимых приёмов Порошенко в преддверии второго тура выборов. Соответствующие намёки Порошенко делал даже во время телеинтервью, не называя при этом конкретных имён. В сети появился видеоролик, где Зеленский якобы открыто говорил о своём пристрастии к наркотикам, но быстро выяснилось, что это видео было смонтировано — в исходной записи речь шла о кофе.

В итоге Зеленский сам предложил Порошенко сдать анализы на содержание в крови наркотических веществ. Правда, шоумен предпочёл воспользоваться услугами частной лаборатории, что дало повод команде Порошенко обвинить его в уходе от «независимого обследования».

Голосование во время первого тура президентских выборов на Украине

globallookpress.com

© Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com

Очередной скандал разразился через несколько дней, когда в сети появился видоизменённый агитационный ролик Зеленского. Неизвестные авторы «переосмыслили» сюжет клипа: по их версии, в конце видео Зеленского сбивает грузовик, после чего на экране появляется фотография насыпанного тонкой линией белого порошка и надпись «У каждого своя дорога».

Хотя в штабе Порошенко открестились от публикации скандального видео, оппоненты всё равно обвинили действующего президента в провокации — зрителей шокировали кадры, на которых шоумена сбивает автомобиль. Правоохранительные органы расценили это видео как угрозу жизни кандидата и возбудили уголовное дело. Кроме того, сторонники Зеленского предложили ему усилить личную охрану.

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По мнению экспертов, Порошенко и его сторонники сейчас цепляются за слабую надежду одержать победу во втором туре выборов. Напомним, Порошенко и Зеленский вышли во второй тур выборов на пост президента Украины, набрав 16% и 30% голосов соответственно. Второй тур выборов состоится 21 апреля, при этом разрыв между кандидатами не только не уменьшается, а, напротив, растёт с каждым днём. По данным опроса, опубликованного агентством Интерфакс-Украина, теперь за Зеленского намерены отдать свои голоса 61% граждан, а за Порошенко — только 24%.

По мнению экспертов, действующий президент только усугубляет своё положение попытками выправить свой имидж. Как рассказал RT источник в партии «Народный фронт», сейчас в окружении Петра Порошенко царит паника.

«Действующего президента долгое время убеждали, что у него не будет проблем с победой. Видимо, его команда рассчитывала на административный ресурс. Но даже он не помог. Поэтому они в панике и делают одну глупость за другой», — пояснил собеседник RT.

По мнению Леонида Полякова, многие шаги команды Порошенко задумывались как пародия, но политтехнологи не учли, что Зеленский — популярный комик, годами пародировавший политиков на сцене.

«Порошенко, возможно, рассчитывал, что таким образом удастся какую-то часть избирателей отбить у Зеленского. Обвинить человека в употреблении наркотиков — лёгкий и грязный приём. Другое дело, что преодолеть разрыв уже невозможно. Складывается ощущение, что Зеленский перехватил инициативу достаточно давно, воспользовавшись своим сильным оружием — юмором. Его скетчи на площадке «Квартала 95» — сильная бронебойная машина, которая уничтожила всех соперников, включая Порошенко», — пояснил эксперт.

«Повернуть время вспять»

Аналитики отмечают, что, скорее всего, наиболее гнетущее впечатление на жителей Украины произвели билборды, на которых Порошенко был изображён вместе с российским президентом Владимиром Путиным. Коллаж был подписан словами «21 апреля. Решающий выбор!».

Вероятно, старые плакаты Порошенко с лозунгом «Армия! Язык! Вера! Мы идём своим путём!», с которых политик начинал предвыборную агитацию, уже не производят впечатления на избирателей и в штабе президента решили сменить тактику, предположили аналитики. Однако новые билборды возмутили и шокировали украинское общество, большинство комментаторов оценили этот «креатив» как оскорбление в адрес всех тех, кто не согласен с политикой действующего президента. По логике политтехнологов Порошенко, те, кто не готов голосовать за него, автоматически записываются в число «непатриотичных» граждан.

«Уважаемые товарищи в администрации президента. Скажите, а это уже последняя стадия отклонений или есть ещё смысл послать за нарядом психиатрической?» — задается вопросом журналист Мустафа Найем.

Предвыборный плакат Порошенко

© Valentyn Ogirenko

Сотрудник киевского бюро «Радио Свобода» Андрей Дихтяренко заподозрил сначала, что появление этих билбордов — дело рук конкурентов Порошенко. Об этом он написал в своём Facebook, но вскоре штаб президента взял на себя «ответственность» за билболды.

Как считает экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, автором предвыборной тактики Порошенко является «израильский аферист», специалист по чёрному пиару Моше Клюхгарт.

«Главный принцип этого афериста — разделить общество страхом. Мы хорошо знакомы с «творчеством» Моше по прошлым грузинским выборам», — написал Саакашвили в своём Facebook.

По мнению депутата Рады Сергея Лещенко, к откровенным вбросам дезинформации и прочим приёмам из арсенала чёрных политтехнологов Порошенко обратился «не от хорошей жизни, а от катастрофических рейтингов».

По сведениям источника RT в партии «Батькивщина», Порошенко подвела самонадеянность.

«В последние годы глава государства считает себя лучшим экспертом во всех сферах и при организации своей избирательной кампании тоже, — пояснил собеседник RT. — Я не очень понимаю, почему он пугает население приходом пророссийских политиков. Очевидно, что население готово к миру с Россией. Но окружение главы государства этого не понимает».

Трагикомизм ситуации усугубился информацией о том, что, согласно украинскому законодательству, штаб Порошенко был обязан запросить разрешение у российского лидера на использование его фотографии в агитационных материалах. На это соперник Зеленского пойти не смог и предпочёл нарушить закон: команда Порошенко сообщила, что не будет обращаться в Кремль за разрешением использовать снимки Путина.

По мнению Михаила Погребинского, просчёты, которые допускает штаб Порошенко на протяжении последних дней, связаны с тем, что политик и его окружение шокированы результатами первого тура.

«Команда Порошенко не ожидала такого провала в первом туре. Ситуация безнадёжна, но сдаться они не могут, поэтому до сих пор ищут любой повод, чтобы повернуть время вспять и показать, что реванш с Зеленским возможен. На самом деле эта кампания — закономерный итог политики Порошенко, его реальных действий на посту президента», — подытожил эксперт.