«Президент сильно паникует»: как Зеленский и Порошенко поспорили в прямом эфире
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Действующий президент Украины и шоумен Владимир Зеленский, который также претендует на пост главы государства, устроили публичный спор в прямом эфире украинского телеканала «1+1».
Во время трансляции программы «Право на власть» в студии появился Порошенко и пригласил своего соперника приехать на телеканал и устроить дебаты.
«Я бы хотел обратиться к господину Зеленскому. Я приглашаю — с разрешения ведущей — на дебаты сегодня в эту студию. Сейчас вечер, город свободный, доехать можно в течение 40 минут», — сказал глава государства.
Зеленский ответил Порошенко по телефонной связи в студии программы и заявил, что находится с визитом в Париже и планирует встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Накануне в Елисейском дворце подтвердили эти намерения, уточнив, что в один день с разницей в несколько часов состоится встреча французского руководителя с Зеленским и Порошенко.
Кроме того, Зеленский заявил, что якобы находится под наблюдением украинских спецслужб, а Порошенко осведомлён о пребывании шоумена в Париже. Он подчеркнул, что приглашение устроить дебаты прямо сейчас принять не может.
«Потому что его прекрасные автомобили Службы безопасности Украины меня туда сопровождали — в аэропорт. Эта информация вам известна. У меня встреча завтра в три часа дня с президентом Франции. Поэтому господин Порошенко знает, что меня нет в Киеве, и очень странно, что уважаемый кандидат в президенты Пётр Алексеевич меня приглашает в студию», — сказал Зеленский.
«Пытаются избежать дебатов»
Шоумен вновь напомнил, что предложил провести дебаты с Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
«Он (Порошенко. — RT) сказал: «Стадион так стадион» и принял эти условия… Поэтому я приглашаю на дебаты, которые подтвердил Пётр Порошенко, 19-го числа в «Олимпийском», — заявил Зеленский.
В ответ действующий президент сказал, что готов провести дебаты на стадионе в ближайшее воскресенье, 14 апреля. При этом Порошенко предложил провести запланированные на 19 апреля дебаты в студии Общественного телевидения.
За этим последовала словесная перепалка, в ходе которой оба кандидата постоянно перебивали друг друга. Зеленский закончил разговор, в очередной раз напомнив о намерении провести дебаты на стадионе 19 апреля.
«19-го числа в НСК «Олимпийский». Точка. До свидания», — сказал шоумен и повесил трубку.
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко охарактеризовала действия Зеленского в прямом эфире канала «1+1» попыткой «разрушить статус» президента.
«Я увидела разрушение статуса должности президента. Я увидела унижение украинского государства. Я думаю, так же, как и я, миллионы украинцев это видеть не хотели», — сказала политик.
Она призвала Порошенко не становиться «частью чужого шоу», а Зеленскому лидер «Батькивщины» посоветовала не «устраивать бои» вокруг поста президента, а также уважать честь этой должности.
«Владимир Зеленский бросил трубку практически в лицо действующему президенту. Я увидела, какой это стресс для президента», — сказала Тимошенко.
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Вместе с тем она отметила, какой эффект произвёл телефонный диалог с Зеленским на самого Порошенко.
«У него пересохло во рту, он не мог дальше говорить. Нужно просто быть людьми и вовремя подать друг другу глоток воды», — подытожила Тимошенко.
Оба кандидата избегают участия в дебатах, предположил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
Он отметил, что Зеленский находится в более выигрышном положении, поскольку он первым бросил вызов действующему президенту и преподносит информацию так, будто Порошенко не отвечает не вызов.
«Они оба под различными предлогами пытаются избежать дебатов, выставляя разные условия: то выдвигая ультиматум, то требуя проведения на стадионе, то требуя дать ответ в течение 24 часов, то требуя пройти независимую экспертизу», — заключил Безпалько.
«Действия стали более резкими, эпатажными»
Руководство канала «1+1» намерено подать в суд на Порошенко за неожиданное появление в эфире и перепалку с кандидатом Зеленским. Об этом заявил гендиректор группы «1+1 Media» Александр Ткаченко.
По его словам, программа, в эфире которой появился Порошенко, неоднократно приглашала действующего президента в эфир, однако получала отказ.
«И тут без мигалок и охраны во двор студии имени Довженко подъезжают две машины и выходит сам президент, причём не совсем понятно, в каком он тут статусе... Он говорит: «Пришёл на дебаты», — написал Ткаченко в Facebook. Он отметил, что Порошенко не мог не знать, что Зеленский находится в Париже.
«Не иначе как на иск в суд от нас вы заработали. Ждите в понедельник. В том числе и за прошлые обвинения в адрес «1+1», — заявил представитель телеканала.
Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко в беседе с RT заявил, что перед вторым туром кандидаты решили показать себя «во всей красе».
«Видно, что Пётр Алексеевич очень сильно паникует: его действия стали более резкими, эпатажными. Он фактически пытается перехватить инициативу у Зеленского — показать, что он может принимать неординарные, спонтанные решения», — отметил эксперт.
При этом он считает, что шаги, подобные появлению в студии «1+1», не могут помочь Порошенко во втором туре выборов.
«Все опросы показывают, что эти выходки Порошенко не добавляют ему очков», — заключил Охрименко.
Напомним, выборы президента Украины состоялись 31 марта, однако никто из кандидатов не набрал нужное для победы количество голосов. Лидером гонки стал Владимир Зеленский (30,24%), действующий президент Украины занял второе место (15,95%). Второй тур выборов состоится 21 апреля.
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