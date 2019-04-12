«Президент сильно паникует»: как Зеленский и Порошенко поспорили в прямом эфире

Действующий президент Украины Пётр Порошенко и его соперник в борьбе за пост главы государства Владимир Зеленский устроили перепалку в прямом эфире одного из украинских каналов. Неожиданно появившийся в студии президент призвал Зеленского немедленно устроить дебаты. В ответ тот по телефону сообщил, что находится с визитом в Париже, и его оппонент не может не знать об этом. Политики попытались обсудить дату и место дебатов, однако их диалог превратился в перепалку. Теперь представители канала намерены подать в суд на Порошенко. Эксперты считают, что нынешний президент своими действиями пытается перехватить инициативу. При этом оба кандидата избегают реальных дебатов под различными предлогами, подчеркнули аналитики.

Действующий президент Украины и шоумен Владимир Зеленский, который также претендует на пост главы государства, устроили публичный спор в прямом эфире украинского телеканала «1+1».

Во время трансляции программы «Право на власть» в студии появился Порошенко и пригласил своего соперника приехать на телеканал и устроить дебаты.

«Я бы хотел обратиться к господину Зеленскому. Я приглашаю — с разрешения ведущей — на дебаты сегодня в эту студию. Сейчас вечер, город свободный, доехать можно в течение 40 минут», — сказал глава государства.

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Зеленский ответил Порошенко по телефонной связи в студии программы и заявил, что находится с визитом в Париже и планирует встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Накануне в Елисейском дворце подтвердили эти намерения, уточнив, что в один день с разницей в несколько часов состоится встреча французского руководителя с Зеленским и Порошенко.

Кроме того, Зеленский заявил, что якобы находится под наблюдением украинских спецслужб, а Порошенко осведомлён о пребывании шоумена в Париже. Он подчеркнул, что приглашение устроить дебаты прямо сейчас принять не может.

«Потому что его прекрасные автомобили Службы безопасности Украины меня туда сопровождали — в аэропорт. Эта информация вам известна. У меня встреча завтра в три часа дня с президентом Франции. Поэтому господин Порошенко знает, что меня нет в Киеве, и очень странно, что уважаемый кандидат в президенты Пётр Алексеевич меня приглашает в студию», — сказал Зеленский.

«Пытаются избежать дебатов»

Шоумен вновь напомнил, что предложил провести дебаты с Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

«Он (Порошенко. — RT) сказал: «Стадион так стадион» и принял эти условия… Поэтому я приглашаю на дебаты, которые подтвердил Пётр Порошенко, 19-го числа в «Олимпийском», — заявил Зеленский.

В ответ действующий президент сказал, что готов провести дебаты на стадионе в ближайшее воскресенье, 14 апреля. При этом Порошенко предложил провести запланированные на 19 апреля дебаты в студии Общественного телевидения.

За этим последовала словесная перепалка, в ходе которой оба кандидата постоянно перебивали друг друга. Зеленский закончил разговор, в очередной раз напомнив о намерении провести дебаты на стадионе 19 апреля.

«19-го числа в НСК «Олимпийский». Точка. До свидания», — сказал шоумен и повесил трубку.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко охарактеризовала действия Зеленского в прямом эфире канала «1+1» попыткой «разрушить статус» президента.

«Я увидела разрушение статуса должности президента. Я увидела унижение украинского государства. Я думаю, так же, как и я, миллионы украинцев это видеть не хотели», — сказала политик.

Она призвала Порошенко не становиться «частью чужого шоу», а Зеленскому лидер «Батькивщины» посоветовала не «устраивать бои» вокруг поста президента, а также уважать честь этой должности.

«Владимир Зеленский бросил трубку практически в лицо действующему президенту. Я увидела, какой это стресс для президента», — сказала Тимошенко.

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Вместе с тем она отметила, какой эффект произвёл телефонный диалог с Зеленским на самого Порошенко.

«У него пересохло во рту, он не мог дальше говорить. Нужно просто быть людьми и вовремя подать друг другу глоток воды», — подытожила Тимошенко.

Оба кандидата избегают участия в дебатах, предположил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Он отметил, что Зеленский находится в более выигрышном положении, поскольку он первым бросил вызов действующему президенту и преподносит информацию так, будто Порошенко не отвечает не вызов.

«Они оба под различными предлогами пытаются избежать дебатов, выставляя разные условия: то выдвигая ультиматум, то требуя проведения на стадионе, то требуя дать ответ в течение 24 часов, то требуя пройти независимую экспертизу», — заключил Безпалько.

«Действия стали более резкими, эпатажными»

Руководство канала «1+1» намерено подать в суд на Порошенко за неожиданное появление в эфире и перепалку с кандидатом Зеленским. Об этом заявил гендиректор группы «1+1 Media» Александр Ткаченко.

По его словам, программа, в эфире которой появился Порошенко, неоднократно приглашала действующего президента в эфир, однако получала отказ.

«И тут без мигалок и охраны во двор студии имени Довженко подъезжают две машины и выходит сам президент, причём не совсем понятно, в каком он тут статусе... Он говорит: «Пришёл на дебаты», — написал Ткаченко в Facebook. Он отметил, что Порошенко не мог не знать, что Зеленский находится в Париже.

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«Не иначе как на иск в суд от нас вы заработали. Ждите в понедельник. В том числе и за прошлые обвинения в адрес «1+1», — заявил представитель телеканала.

Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко в беседе с RT заявил, что перед вторым туром кандидаты решили показать себя «во всей красе».

«Видно, что Пётр Алексеевич очень сильно паникует: его действия стали более резкими, эпатажными. Он фактически пытается перехватить инициативу у Зеленского — показать, что он может принимать неординарные, спонтанные решения», — отметил эксперт.

При этом он считает, что шаги, подобные появлению в студии «1+1», не могут помочь Порошенко во втором туре выборов.

«Все опросы показывают, что эти выходки Порошенко не добавляют ему очков», — заключил Охрименко.

Напомним, выборы президента Украины состоялись 31 марта, однако никто из кандидатов не набрал нужное для победы количество голосов. Лидером гонки стал Владимир Зеленский (30,24%), действующий президент Украины занял второе место (15,95%). Второй тур выборов состоится 21 апреля.