Увидеть Париж и...: зачем Порошенко и Зеленский отправляются в Европу перед вторым туром выборов

12 апреля, за девять дней до второго тура выборов на Украине, соперники по президентской гонке Владимир Зеленский и Пётр Порошенко отправятся на переговоры в Европу. Сначала их примет президент Франции Эммануэль Макрон — обоих политиков в один день с разницей в три часа, а затем Порошенко поедет в Берлин, чтобы встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Политологи отмечают, что если раньше в ЕС делали ставку на проверенного кандидата — Петра Порошенко, то сейчас ситуация может измениться.

Оба кандидата на пост президента Украины — Владимир Зеленский и Пётр Порошенко — приедут 12 апреля в Париж, где их примет президент Франции Эммануэль Макрон. Как заявили в администрации французского лидера, в пятницу, 12 апреля, в 15:00 в Елисейском дворце примут Зеленского, а спустя три часа — его соперника по избирательной кампании, действующего главу Украины Петра Порошенко.

В канцелярии Макрона не уточнили, о чём конкретно лидер Пятой республики намерен говорить с украинскими политиками. Там сообщили, что будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений и, возможно, сотрудничество в рамках нормандского формата, передаёт ТАСС.

В штабе Зеленского и вовсе ограничились подтверждением встречи, отметив, что пока не могут рассказать детали.

Однако более многословным оказался Порошенко. Он заявил, что на кону переговоров «судьба государства, судьба не только украинской, но и европейской безопасности, судьба стабильности континента», особенно на фоне «попыток в очередной раз пересмотреть санкции против России».

Напомним, о подготовке к переговорам в Париже ещё накануне сообщили украинские СМИ, а затем информацию подтвердил представитель предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев.

По оценкам экспертов, предстоящая поездка Порошенко и Зеленского в Евросоюз связана с предвыборной кампанией. Напомним, первый тур президентских выборов состоялся на Украине 31 марта, больше всего голосов набрал шоумен Владимир Зеленский — за него проголосовали 30,24% избирателей, за действующего президента свои голоса отдали 15,95% граждан. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

Эммануэль Макрон

Reuters

© Yves Herman

«Макрон и Меркель хотят оценить последствия перехода власти»

Порошенко не ограничится только переговорами с Макроном — в тот же день он отправится в столицу Германии, где его примет канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом ранее сообщили в пресс-службе правительства Германии. При этом представитель кабмина ФРГ Штеффан Зайберт специально пояснил, что эти переговоры не должны расцениваться как поддержка Порошенко на выборах.

При этом ранее в штабе Порошенко назвали его поездку в Берлин «безусловным знаком внимания» как к выборам на Украине, так и к самому кандидату.

Кроме того, Ангела Меркель публично поздравила политика с выходом во второй тур выборов.

Одновременно зампредседателя правящей фракции ХДС/ХСС в парламенте Германии Йоханн Вадефул заявил, что Зеленский должен в ближайшие три недели «конкретно указать, за что он выступает» и какие политики его поддерживают, а также прояснить, как он собирается бороться с олигархами, пользуясь при этом поддержкой одного из них.

Подсчёт голосов на избирательном участке после президентских выборов в городе Рогатин, Ивано-Франковская область, Украина, 31 марта 2019 года

Reuters

© Kacper Pempel

«Украина не может позволить себе полагаться на неопытное руководство в конфликте с Россией и в её сложном экономическом и социальном положении», — заявил Вадефул.

Косвенно поддержали Петра Порошенко и в США. Голосовать за действующего президента украинцев ранее призвал спецпредставитель Госдепа Курт Волкер.

«Сейчас украинскому народу предстоит сделать выбор. Хотят ли они кого-то, кто просто выступает против системы и обещает широкие реформы? Или же они хотят того, кто, возможно, и разочаровал их в какой-то степени, но провёл гораздо больше реформ, чем кто-либо на Украине за последние 20 лет, и противостоял Путину?» — заявил Волкер в интервью американской Службе общественного вещания (PBS).

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Однако тот факт, что за неделю до второго тура выборов европейские политики пригласили на переговоры Владимира Зеленского, говорит о том, что западное сообщество вынуждено пересматривать свой подход, считают эксперты. По мнению президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко, сразу после первого тура Запад откровенно демонстрировал поддержку Порошенко, но сейчас там уже не уверены в своём фаворите.

«Возможно, Запад будет настаивать на договорённости между кандидатами: после того, как Порошенко в свою пользу сфальсифицирует итоги голосования второго тура, Зеленский должен промолчать. Это один из вариантов. Но если в Зеленском увидят подходящего преемника, то, возможно, будут убеждать его после победы сохранить место для Порошенко в политике», — предположил эксперт в интервью RT.

Похожую мысль в разговоре с RT выразил и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. По его словам, нельзя исключать, что предстоящие переговоры станут частью «мягкого трансфера» власти на Украине.

«Макрон и Меркель хотят оценить последствия перехода власти к Зеленскому, а Порошенко они приглашают ради политеса — ведь ЕС поддерживал его на протяжении всех последних лет», — отметил эксперт.

Как пояснил RT источник в партии «Народный фронт», в ЕС осознают, что шансы Зеленского выиграть выборы очень высоки, поэтому хотят обсудить его стратегию поведения до того, как он официально станет главой государства.

«Скорее всего, представители Евросоюза хотят понять, как Зеленский намерен взаимодействовать с ЕС и Россией. Фактически это знак, что уже никто не верит в победу Порошенко», — подчеркнул источник.

Архитектор «международной солидарности»

Тем не менее действующий президент Украины явно не собирается сдаваться и рассматривает переговоры с европейскими лидерами как ещё один шанс заручиться внешней поддержкой, считает источник RT в Блоке Петра Порошенко.

«Порошенко считает себя более опытным экспертом во внешней политике, поэтому и не против встречи Зеленского с Макроном. Он надеется, что президент Франции сам поймёт, насколько оппонент действующего главы государства не готов возглавить Украину в такое сложное время, и что ЕС поддержит Порошенко и таким образом поможет ему выиграть. На самом деле помочь Порошенко сейчас может только чудо», — пояснил собеседник.

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Опора на внешние силы давно стала ключевым инструментом политической борьбы на Украине, отмечают эксперты. Встречи с западными лидерами воспринимаются местными политиками не как возможность отстоять интересы Киева, а как шанс укрепить персональный рейтинг. Главной ценностью в данном контексте является личная встреча с американским президентом.

Так, Пётр Порошенко неоднократно пытался попасть на переговоры с главой Белого дома, однако не всегда успешно. Например, в сентябре прошлого года украинскому лидеру так и не удалось поговорить с Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН — политики лишь сделали совместную фотографию. Многие тогда отметили, что у глав США и Украины были похожие костюмы и галстуки, что дало повод пресс-службе Порошенко сделать далеко идущие выводы о том, что «даже дресс-код символизирует единство позиций стратегических партнёров».

В мае прошлого года BBC опубликовала материал, в котором со ссылкой на украинские источники говорилось, что за возможность организовать переговоры Порошенко с Трампом в 2017 году Киеву пришлось заплатить порядка $400 тыс. личному адвокату американского лидера, в противном случае встреча свелась бы к «нескольким минутам обмена любезностями». Правда, за три дня до президентских выборов 2019 года на Украине ВВС извинилась перед Петром Порошенко, назвав ранее опубликованные сведения некорректными.

В преддверии выборов действующий украинский президент придаёт встречам и переговорам с иностранными лидерами особое значение — политик часто говорит о так называемой международной солидарности с Украиной, которую ему якобы удалось выстроить за годы президентства. По мнению украинского президента, именно эта «солидарность» позволяет Украине надеяться на успешное противостояние «российской агрессии».

При этом Порошенко считает «международную солидарность» личным достижением, равно как и режим западных санкций против РФ.

«Каждые полгода Россия пытается разрушить эти санкции, и нам нужна ответственная, профессиональная и очень тщательная работа. Единство Запада по этому вопросу наша команда поддерживала непоколебимо все пять лет. И заявляю — будет поддерживать далее», — отмечал Порошенко.

Кроме того, Порошенко уже заявил, что в случае победы на выборах Владимира Зеленского страна может остаться без союзников по вопросу Донбасса. Именно так действующий президент прокомментировал слова Зеленского о возможности прямых переговоров для разрешения конфликта в регионе.

«А где наши партнёры по нормандскому формату, где ЕС, США? Если ты идёшь и остаёшься без союзников, рушится всё, что было сделано», — заявил Порошенко в эфире телеканала ICTV.

О нормандском формате и будущем Минских соглашений заговорили и в ЕС — Германия и Франция призвали участников формата активизировать переговоры после выборов на Украине. Об этом заявил 8 апреля представитель МИД Франции, выступая на брифинге.

«Переговоры станут смотринами»

Утром 10 апреля в СМИ появился план конкретных шагов, которые намерен предпринять Зеленский в случае своей победы, а перечень предвыборных тезисов был опубликован на украинском портале «Лига». Сообщается, что Зеленский намерен пригласить в нормандский формат Великобританию и США, а также вывести из переговорного процесса председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. В тот же день с аналогичной инициативой выступил и Пётр Порошенко: политик поручил СБУ изучить целесообразность нахождения Медведчука в гуманитарной подгруппе контактной группы, обвинив его в «неэффективности».

Украинский военнослужащий у линии фронта в Луганской области, Украина

Reuters

© Oleksandr Klymenko

Урегулирование ситуации в Донбассе станет одной из тем предстоящих переговоров украинских политиков с Макроном, считает Богдан Безпалько.

«Тут всё очевидно: будут говорить об экономических связях Евросоюза и Украины, диалоге с ЕС, о том, как будущий украинский лидер намерен выстраивать отношения между Европейским союзом, Россией и США. Французский лидер постарается оценить способность Зеленского к диалогу», — пояснил эксперт.

Оба кандидата попытаются произвести впечатление на Макрона, особенно Зеленский, который пока является тёмной лошадкой в политике, считает Безпалько. Говоря о том, почему Зеленский и Порошенко отправились в первую очередь именно в Париж, Безпалько напомнил, что Эммануэль Макрон позиционирует себя как сильного европейского лидера.

«Вероятно, эти переговоры станут своего рода смотринами, так как президент Франции является одним из игроков, которые влияют на судьбу Украины. Для Макрона эти переговоры станут подтверждением того, что он влияет на украинскую ситуацию и даже соперничает с Москвой», — считает эксперт.

По мнению Безпалько, в сложившейся ситуации нет ничего странного, поскольку любой украинский политик сегодня зависим от Запада, так как от Запада зависит сама Украина, вся её экономика.

«Любой человек, придя к власти на Украине, не сможет придерживаться полностью независимого курса, в частности потому, что Киев сейчас сидит на западной кредитной игле. В то же время Зеленский в значительной мере зависит от олигархических кругов внутри самой Украины. Поэтому на Западе будут смотреть не только на то, как поведёт себя сам Зеленский, но и на позиции его покровителей», — подытожил эксперт.