СМИ: Зеленский планирует исключить Медведчука из переговоров по Донбассу
- Reuters
Об этом информирует «Лига» со ссылкой на интервью с членами команды Зеленского Русланом Стефанчуком и Даниилом Гетманцевым.
«Зеленский собирается вывести из переговорного процесса экс-главу администрации президента Виктора Медведчука как посредника между Украиной и Россией», — сообщает СМИ.
При этом он планирует выйти на прямые переговоры с Россией по Донбассу при участии международных партнёров. По данным издания, Зеленский не будет вести переговоры с властями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Также он планирует подключить к нормандскому формату Великобританию и США.
Отмечается, что команда Зеленского занимается подготовкой визитов к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, президенту Франции Эммануэлю Макрону и американскому лидеру Дональду Трампу.
Ранее в Кремле оценили заявление Зеленского о готовности к диалогу с президентом России Владимиром Путиным.