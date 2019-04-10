СМИ: Зеленский планирует исключить Медведчука из переговоров по Донбассу

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах намерен исключить из переговорного процесса по Донбассу председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
СМИ: Зеленский планирует исключить Медведчука из переговоров по Донбассу
  • Reuters

Об этом информирует «Лига» со ссылкой на интервью с членами команды Зеленского Русланом Стефанчуком и Даниилом Гетманцевым.

«Зеленский собирается вывести из переговорного процесса экс-главу администрации президента Виктора Медведчука как посредника между Украиной и Россией», — сообщает СМИ.

При этом он планирует выйти на прямые переговоры с Россией по Донбассу при участии международных партнёров. По данным издания, Зеленский не будет вести переговоры с властями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Также он планирует подключить к нормандскому формату Великобританию и США.

Отмечается, что команда Зеленского занимается подготовкой визитов к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, президенту Франции Эммануэлю Макрону и американскому лидеру Дональду Трампу.

Ранее в Кремле оценили заявление Зеленского о готовности к диалогу с президентом России Владимиром Путиным.

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