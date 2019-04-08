В Кремле оценили заявление Зеленского о готовности к диалогу с Путиным

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, что он готов к переговорам с главой Российской Федерации Владимиром Путиным, но «целостность Украины должна быть константой».

«Президент Путин с самого начала был и остаётся серьёзным сторонником этого диалога. Кроме того, президент Путин также неоднократно говорил, что, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе, главное — это не диалог с Москвой», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что российская сторона не является участницей конфликта в Донбассе.

По его словам, ситуацию можно урегулировать, если украинцы будут говорить друг с другом.

При этом Песков добавил, что это не означает, что переговоры между президентами двух стран не будут проводиться.

«В целом Путин всегда открыт для диалога, за исключением тех ситуаций, когда пытаются этот диалог обрамить различными провокациями, пытаются разукрасить диверсиями и так далее», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. При этом он отметил, что украинская сторона «жертвовать территориями и людьми» не будет никогда. По его словам, «целостность Украины должна быть константой».

Зеленский также отметил, что необходимо как можно быстрее прекратить огонь в Донбассе. Кроме того, он заявил о необходимости продолжения работы в рамках Минских соглашений для урегулирования конфликта в Донбассе.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского.

7 апреля Центральная избирательная комиссия Украины выпустила официальное постановление, которым утверждается, что второй тур выборов президента страны состоится 21 апреля.

Отмечается, что прошедшие во второй тур кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий украинский лидер Пётр Порошенко получили 30,24% и 15,95% голосов соответственно.