ЦИК Украины выпустила постановление о проведении второго тура выборов

Центральная избирательная комиссия Украины выпустила официальное постановление, которым утверждается, что второй тур выборов президента страны состоится 21 апреля.

Об этом сообщила глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук по итогам голосования за постановление.

«Соответствующее постановление принято», — цитирует её РИА Новости.

Ранее в ЦИК Украины официально объявили результаты первого тура выборов. Отмечается, что прошедшие во второй тур кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, в действующий украинский лидер Пётр Порошенко 15,95%.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского.