ЦИК Украины выпустила постановление о проведении второго тура выборов
- Reuters
Об этом сообщила глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук по итогам голосования за постановление.
«Соответствующее постановление принято», — цитирует её РИА Новости.
Ранее в ЦИК Украины официально объявили результаты первого тура выборов. Отмечается, что прошедшие во второй тур кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, в действующий украинский лидер Пётр Порошенко 15,95%.
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского.