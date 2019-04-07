ЦИК Украины выпустила постановление о проведении второго тура выборов

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Центральная избирательная комиссия Украины выпустила официальное постановление, которым утверждается, что второй тур выборов президента страны состоится 21 апреля.
ЦИК Украины выпустила постановление о проведении второго тура выборов
  • Reuters

Об этом сообщила глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук по итогам голосования за постановление.

«Соответствующее постановление принято», — цитирует её РИА Новости.

Ранее в ЦИК Украины официально объявили результаты первого тура выборов. Отмечается, что прошедшие во второй тур кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, в действующий украинский лидер Пётр Порошенко 15,95%.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского

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