В ЦИК Украины официально объявили результаты первого тура выборов

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RT
Центральная избирательная комиссия Украины официально объявила окончательные результаты первого тура президентских выборов. Общее число зарегистрированных избирателей составило 30 047 302 человека, а всего в голосовании приняли участие 18 893 864 гражданина.
В ЦИК Украины официально объявили результаты первого тура выборов
  • Reuters

Об этом сообщает «112 Украина».

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский получил 5 714 034 голоса избирателей (30,24%), действующий украинский лидер Пётр Порошенко получил 3 014 609 голосов (15,95%). За занявшего третье место лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко проголосовали 2 532 452 человека (13,40%).

Ранее сообщалось, что ЦИК Украины объявит официальные итоги первого тура выборов 7 апреля.

Депутат Госдумы России Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую кампанию на Украине.

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