В ЦИК Украины официально объявили результаты первого тура выборов
- Reuters
Об этом сообщает «112 Украина».
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский получил 5 714 034 голоса избирателей (30,24%), действующий украинский лидер Пётр Порошенко получил 3 014 609 голосов (15,95%). За занявшего третье место лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко проголосовали 2 532 452 человека (13,40%).
Ранее сообщалось, что ЦИК Украины объявит официальные итоги первого тура выборов 7 апреля.
Депутат Госдумы России Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую кампанию на Украине.