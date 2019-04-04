Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов президента Украины

Центризбирком Украины обработал 100% протоколов по итогам выборов президента страны. Согласно данным ЦИК, победил актёр и шоумен Владимир Зеленский — у него 30,24% голосов.

Действующий президент страны Пётр Порошенко набрал 15,95%

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко получила 13,40% голосов, кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко — 11,67%.

Пятое место занимает глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко — у него 6,91%.

Ранее Зеленский вызвал Порошенко на дебаты и предложил площадку для мероприятия в Киеве — стадион «Олимпийский», дав президенту 24 часа на раздумья.

Позднее Порошенко согласился на это предложение.

При этом Национальная общественная телерадиокомпания Украины заявила, что имеет техническую возможность провести трансляцию со стадиона «Олимпийский», но это «пока нельзя назвать дебатами».