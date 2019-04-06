ЦИК Украины объявит официальные итоги первого тура выборов 7 апреля

Центризбирком Украины 7 апреля объявит официальные итоги первого тура президентских выборов на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«7 апреля ориентировочно в 12:00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установление официальных результатов очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Центризбирком Украины обработал 100% протоколов по итогам первого тура выборов президента страны.

Согласно данным ЦИК, лидирует актёр и шоумен Владимир Зеленский — у него 30,24% голосов. Действующий президент Пётр Порошенко набрал 15,95%.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко получила 13,40% голосов, кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко — 11,67%. Пятое место занимает глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко — у него 6,91%.