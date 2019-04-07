«Позиция политического отчаяния»: в Москве ответили на слова Порошенко о риске «откатиться под имперскую Россию»

Президент Украины Пётр Порошенко предупредил об угрозе «откатиться под имперскую Россию». По его словам, в случае избрания «сильного президента» страна сможет «быстро продвинуться к Европе». Такие высказывания говорят о «политическом отчаянии» украинского президента, считают в Совфеде. При этом в Госдуме напомнили, что за последние пять лет под управлением Порошенко Киев не продвинулся по пути к Европе, а только отдалился от Москвы.

Президенту Украины Петру Порошенко удобно использовать Россию для оправдания собственных неудач. Так член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление украинского лидера об угрозе «откатиться под имперскую Россию».

«Самая большая проблема Порошенко в том, что он украинский националист. При этом данная позиция воспитана на растущей ненависти к Москве. Он во многих своих проблемах, прежде всего в управлении страной, обвиняет Россию. Для него как для президента это очень удобно», — сказал сенатор.

Напомним, что ранее Порошенко заявил о необходимости для Украины сильного президента, так как якобы существует угроза подпасть под влияние России.

«Украине нужен сильный президент и верховный главнокомандующий, а не слабак. Мы можем очень быстро продвинуться к свободной Европе. Но ещё быстрее — откатиться под имперскую Россию. Такая угроза есть», — написал Порошенко в своём Twitter.

Вибір 21 квітня: Європа чи Росія.



Україні потрібен сильний Президент і Верховний Головнокомандувач, а не слабак. Ми можемо дуже швидко просунутися до вільної Європи. Але ще швидше - відкотитися під імперську Росію. Така загроза є. — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 апреля 2019 г.

Он напомнил, что 21 апреля состоится второй тур выборов президента Украины, в который по итогам голосования 31 марта прошли сам Порошенко (15,95% голосов) и комик Владимир Зеленский (30,24%).

Также по теме «Вперёд и с песней»: в России отреагировали на планы украинского министра приехать в Москву на танке Министр инфраструктуры Украины в ответ на предложение РФ наладить авиасообщение между странами заявил, что украинцы будут в Москве «на...

По мнению Цекова, такими заявлениями Порошенко демонстрирует стремление разделить украинский и российский народы вопреки историческим обстоятельствам.

«Порошенко хочет всеми силами оторвать Киев от Москвы, но это невозможно. Мы веками существовали вместе. Необходимо реально оценивать ситуацию в стране и уходить от антироссийской риторики», — подчеркнул сенатор.

При этом Европе не нужна Украина, которая будет заявлять о войне с Россией и ставить под угрозу свою безопасность, считает член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

«За такую Украину Европа держаться не будет, так как не захочет таким опасным способом оплачивать безопасность Украины, — приводит его слова РИА Новости. — Одним словом, позиция Порошенко — это позиция слабости и политического отчаяния. Может быть, оттого что все мысли — о билетах в одну из европейских стран».

«Уничтожить Украину и привезти осколки в Евросоюз»

Любой кандидат, прошедший во второй тур, ассоциировался бы у Порошенко с Россией. Такое мнение в беседе с RT высказал зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Любой кандидат, который бы вышел во второй тур вместе с Порошенко, для действующего президента и его кураторов ассоциировался бы с Россией, будь он даже ярым антироссийским политиком. Порошенко хочет показать всем, что готов и дальше уничтожать Украину и привезти оставшиеся осколки в Евросоюз — туда, где его страну не ждут», — отметил он.

В то же время сам Порошенко, утверждая вектор свой политики в 2014 году, фактически выбрал не Европу, а некий третий путь, оказавшийся «тупиковым», считает депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

«Пять лет назад Порошенко стоял на перепутье трёх дорог, а шагнул почему-то в тупиковом направлении. Сегодня он украинцам предлагает это повторить, — сказал Бальбек в беседе с RT. — Сейчас он провозглашает различные лозунги: мол, только с ним Украина придёт в Европу. Но если не пришла за пять лет, то почему же она должна прийти именно на втором сроке Петра Порошенко?»

«Будем говорить прямо: действующий украинский президент предлагает избирателям проголосовать за путь в никуда: Россия дистанцировалась, в Евросоюзе никто не ждёт, остаётся одно — идти по тёмному тоннелю, конца которому не видно», — заключил депутат.

«Выбрал тактику поддержки праворадикального меньшинства»

Между тем такая риторика украинского президента продиктована его ставкой на радикальные националистические силы в стране, отмечает политолог Иван Мезюхо.

«Украинский президент ведёт себя как русофоб и человек, последовательно проводящий антироссийскую политику. На самом деле, Пётр Порошенко уже просто вынужден придерживаться такого курса, потому что изначально выбрал тактику поддержки праворадикального украинского меньшинства, на которое и собирался опираться в ходе президентских выборов», — сказал он в беседе с RT.

Марш украинских националистов в Киеве

РИА Новости

Так, организация украинских националистов УНА — УНСО* выпустила заявление, в котором заявила о поддержке Порошенко во втором туре голосования.

«Сегодня руководство УНА — УНСО приняло решение поддержать во втором туре президентских выборов Петра Порошенко. Ибо угроза избрания Владимира Зеленского — это не только угроза возврата всевластия олигархов. Это прорыв «русского мира» в самое сердце украинского государства, это реальная угроза реванша Москвы», — приводит текст документа телеканал «112 Украина».

Кроме того, УНА — УНСО обратилась «с требованием сделать правильный выбор» и к другим националистическим организациям Украины.

«Делая очередное антироссийское заявление, Порошенко сознательно отсекает от себя часть граждан страны, которые после таких слов за него никогда не проголосуют», — заключил Мезюхо.

* «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА — УНСО) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).