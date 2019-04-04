Опрос показал отношение россиян к кандидатам в президенты Украины

Опрос, проведённый ВЦИОМ, показал, что 31% россиян, осведомлённых о президентских выборах на Украине, симпатизируют шоумену Владимиру Зеленскому, и лишь 1% нынешнему украинскому лидеру Петру Порошенко. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что 1% опрошенных одинаково относится к обоим кандидатам.

При этом 63% заявили, что не расположены ни к одному из них.

20% респондентов обосновали свою симпатию к Зеленскому антипатией к Порошенко.

Как уточняется, 73% опрошенных ответили отрицательно на вопрос нужен ли сейчас России человек, подобный Зеленскому.

31 марта на Украине прошли выборы президента страны.

После обработки 99,88% бюллетеней лидирует актёр и шоумен Владимир Зеленский, он набирает 30,23% голосов, действующий глава страны Пётр Порошенко получает 15,95%.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского.