Опрос показал отношение россиян к кандидатам в президенты Украины
Отмечается, что 1% опрошенных одинаково относится к обоим кандидатам.
При этом 63% заявили, что не расположены ни к одному из них.
20% респондентов обосновали свою симпатию к Зеленскому антипатией к Порошенко.
Как уточняется, 73% опрошенных ответили отрицательно на вопрос нужен ли сейчас России человек, подобный Зеленскому.
31 марта на Украине прошли выборы президента страны.
После обработки 99,88% бюллетеней лидирует актёр и шоумен Владимир Зеленский, он набирает 30,23% голосов, действующий глава страны Пётр Порошенко получает 15,95%.
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского.