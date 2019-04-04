Украинские националисты призвали поддержать Порошенко во втором туре
- Reuters
«Украина снова подошла к Рубикону — перед тяжёлым выбором и угрозой потери государственности», — приводит текст заявления телеканал «112 Украина».
В УНА — УНСО считают Порошенко президентом, при котором «государство выстояло под русским нашествием и сделано больше всего для развития украинского языка и культуры, становления Православной Церкви Украины».
Организация обратилась к сторонникам с «требованием сделать правильный выбор».
Ранее Центризбирком Украины обработал 100% протоколов по итогам первого тура выборов. Лидирует актёр и шоумен Владимир Зеленский с 30,24% голосов, Порошенко набирает 15,95%.
* «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА — УНСО) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).