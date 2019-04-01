В ЦИК Украины заявили, что в стране пройдёт второй тур выборов президента

Председатель Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук заявила, что в стране состоится второй тур президентских выборов.

«Я обращаю внимание, что будет второй тур», — цитирует её ТАСС.

Повторное голосование, по словам Слипачук, состоится 21 апреля.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский после обработки 60,28% протоколов набирает 30,36% голосов на выборах президента Украины, действующий лидер Пётр Порошенко — 16,40%.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского в стране.