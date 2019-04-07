«Проверен в деле»: может ли Запад оказать поддержку Порошенко в преддверии второго тура выборов на Украине

В преддверии второго тура президентских выборов спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что действующий глава страны Пётр Порошенко обладает рядом преимуществ перед своим конкурентом — шоуменом Владимиром Зеленским. Ранее заместитель руководителя фракции Ангелы Меркель в бундестаге Йохан Вадефуль отметил, что Украина не может позволить себе «неопытного руководства». По мнению большинства экспертов и источников RT в украинском правительстве, риторика западных политиков может свидетельствовать о вмешательстве со стороны иностранных держав в выборы в стране.

Голоса с Запада

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в интервью американской Службе общественного вещания (PBS) рассказал, как он оценивает претендентов на высший государственный пост в республике — шоумена Владимира Зеленского и действующего президента Петра Порошенко.

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Так, представитель Вашингтона назвал Зеленского кандидатом, который лишь критикует существующую систему. А Порошенко, по мнению Волкера, несмотря на некоторое недовольство украинцев, сделал для страны очень многое.

«Хотят ли они кого-то, кто просто выступает против системы и обещает широкие реформы? Или же они хотят того, кто, возможно, и разочаровал их в какой-то степени, но провёл гораздо больше реформ, чем кто-либо на Украине за последние 20 лет, и противостоял Путину?» — так оценил преимущества Порошенко Волкер.

Однако, как он подчеркнул, окончательный выбор всё-таки должны сделать сами украинцы.

Ранее о двух вышедших во второй тур кандидатах в президенты Украины высказался заместитель руководителя фракции правящего блока ХДС-ХСС в бундестаге Йохан Вадефуль. В начале апреля, комментируя результаты первого тура, он отметил: «В следующие три недели до второго тура выборов Зеленский должен конкретно представить содержательную часть своей повестки и какая команда политиков будет его поддерживать при этом. В конфликте с Россией и при её тяжёлом экономическом и социальном положении Украина не может себе позволить полагаться на неопытное руководство».

В свою очередь, Ангела Меркель 1 апреля провела телефонный разговор с украинским президентом, в ходе которого поздравила его с выходом во второй тур. На следующий день Порошенко поздравил и председатель Европейского Совета Дональд Туск.

5 апреля официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт и глава предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев сообщили, что президент Украины 12 апреля прибудет в Берлин, где проведёт переговоры с Меркель. По словам Зайберта, Германия не расценивает этот шаг как демонстрацию поддержки Порошенко. Однако Медведев заявил, что поездка действующего президента в германскую столицу — это «безусловный знак внимания и к выборам на Украине, и к нашему кандидату».

По результатам состоявшегося 31 марта первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, а Пётр Порошенко — 15,95%. 21 апреля пройдёт второй тур голосования, по итогам которого и определится следующий президент.

«Оказать прямую поддержку»

«Все в американском посольстве на Украине были в шоке, поняв, что победить вполне может и Владимир Зеленский. Все же прекрасно понимают, что за ним стоит олигарх Игорь Коломойский — украинские журналисты это доказали. При этом неизвестно, как поведёт себя после выборов Зеленский и каковы реальные планы Коломойского. Этого как раз и опасается Запад, и именно поэтому они намерены оказать поддержку Порошенко», — так объяснил заявления западных политиков источник RT в Радикальной партии Олега Ляшко.

Предвыборная агитация на Украине

РИА Новости

Заверения о том, что Запад не вмешивается в украинскую политику, оказались откровенным блефом, утверждает источник RT в партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

«В США и ЕС не доверяют Петру Порошенко, особенно из-за связанных с ним коррупционных скандалов. Но для Запада он всё равно выглядит лучше, чем Зеленский. А вдруг завтра Зеленский начнёт прямые переговоры с Россией? Это будет провал западной политики на Украине», — считает собеседник RT.

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С точки зрения представителя партии Арсена Авакова и Арсения Яценюка «Народный фронт», сейчас «шансы Петра Порошенко на победу резко повысились».

«Насколько я понимаю, Берлин и Вашингтон решили оказать прямую поддержку одному из кандидатов в президенты — Петру Порошенко. Запад дал ясно понять, что не хочет сотрудничать с Зеленским. Они осознают, какое шоу он может устроить после истории с дебатами на «Олимпийском» и публичной сдачи анализов», — говорит собеседник RT.

В то же время директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский скептически оценивает информацию о поддержке Порошенко со стороны США и Германии. По мнению политолога, «никакого приглашения голосовать за Порошенко в словах Волкера нет».

Что же касается поздравления Меркель и грядущих переговоров в Берлине, то, по мнению Погребинского, инициатива исходила непосредственно от Порошенко.

«Порошенко спровоцировал поздравление Ангелы Меркель, чтобы представить всем, что канцлер его поддерживает, — считает Погребинский. — Это выглядело совершенно неадекватно. Разве можно представить себе, что Меркель звонит Порошенко, чтобы фактически поздравить его с проигрышем?»

По словам эксперта, демонстрация поддержки Запада — предвыборный ход команды президента Украины.

«Им надо спасаться. А для этого нужно показать, что Порошенко — самый подходящий для Запада, показать, что Запад хочет, чтобы победил Порошенко», — считает политолог.

«Косвенный призыв»

В свою очередь директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко считает, что Ангела Меркель на самом деле может поддерживать Петра Порошенко. Политики стали «заложниками друг друга», заявил эксперт в беседе с RT.

Ангела Меркель и Пётр Порошенко

Reuters

© Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service/Handout

«Меркель пытается продемонстрировать свои внешнеполитические успехи, которых у неё за время последнего срока практически нет. Она вложилась по полной программе в Порошенко, — считает Бондаренко. — Если он проиграет, это будет удар и по позициям Меркель».

Эксперт отметил, что заявления Курта Волкера и Йохана Вадефуля — это «в чистом виде попытки вмешаться в украинские выборы».

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«Это косвенный призыв сделать выбор в пользу «более опытного политика», — полагает Бондаренко.

Аналогичного мнения придерживается и заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Разумеется, США вмешиваются в выборы на Украине», — сказал эксперт в беседе с RT.

Как подчеркнул Жарихин, хотя позиция Волкера может не отражать взглядов других ключевых лиц, определяющих политику Вашингтона в отношении Киева, «он является официальным сотрудником Госдепа, и в этом плане это явное вмешательство в ход избирательного процесса».

В целом, поведение Вашингтона и Берлина накануне второго тура президентских выборов на Украине, как полагает Владимир Жарихин, «ставит под сомнение целесообразность признания результатов этого голосования».

«Порошенко, что называется, проверен в деле. США не уверены, что от Зеленского можно ждать такой же преданности и активного выполнения всех указаний. Поэтому они всё равно хотят сохранить Порошенко у власти», — считает политолог.

Двойные стандарты

В том же самом интервью, где он рассказал о преимуществах Порошенко перед Зеленским, Курт Волкер обвинил Россию в попытках повлиять на украинские выборы. По словам американского дипломата, Москва использует все методы давления на Киев, включая деятельность телеканала RT.

«Они продолжают подогревать конфликт. Используется самая разнообразная пропаганда — RT, Sputnik, кибератаки. На Украине в ход пущен абсолютно весь арсенал», — заявил представитель США.

По словам Владимира Жарихина, США и их европейские партнёры, безосновательно обвиняя Россию во вмешательстве в украинские выборы, демонстрируют двойные стандарты. Представители стран Запада сами вмешиваются в украинский избирательный процесс, но не считают это проблемой, заметил эксперт.

Избирательный участок на Украине

Reuters

© Vasily Fedosenko

«Они всегда так действуют: для себя считают одно поведение приемлемым, а для других — другое», — подчёркивает эксперт.

Помимо поддержки на словах, западные партнёры предоставляют Киеву и определённую «предвыборную» финансовую помощь. Как ранее писал RT, Госдеп США через американское посольство в Киеве выделил несколько сотен тысяч долларов в виде грантов на работу с избирателями. Речь идёт о сумме $303 495 по 19 проектам для различных неправительственных организаций и СМИ.

Среди грантополучателей — неправительственная организация «Боротьба за права» («Борьба за права»), Независимая ассоциация телерадиовещателей (НАМ) Украины, «Громадське радио», «Тернопольский медиацентр» и «Творческое объединение «Ничего». Последняя получила деньги на мобилизацию молодёжи для участия в выборах на Западной Украине.

Отчёт о гранте, выделенном Независимой ассоциации телерадиовещателей

Как подчеркнул в разговоре с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, активная работа Госдепа США на почве выдачи грантов под украинские выборы доказывает: «Америка заинтересована в том, чтобы контролировать всю избирательную кампанию на Украине от и до».

Как считает Олег Бондаренко, обвинения Волкера — это именно попытка отвлечь внимание от действий США на Украине.

«Первый кто кричит: «держи вора», как правило, сам вор, — утверждает политолог. — Поэтому они и обвиняют Россию во вмешательстве в украинские выборы».