Волкер заявил об использовании Россией телеканала RT для влияния на ситуацию на Украине

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия использует RT и Sputnik для влияния на ситуацию на Украине.

Об этом он сказал в беседе со специальным корреспондентом PBSNews Ником Шифриным.

«У Зеленского совершенно нет опыта. Что помешает Владимиру Путину испытать его (на прочность. — RT) или использовать нынешнюю ситуацию, чтобы изменить статус-кво?» — спросил Волкера журналист.

В ответ спецпредставитель США по Украине заявил, что Россия будет продолжать испытывать украинского президента вне зависимости от того, кто займёт эту должность.

«Всё, что делала Россия до сих пор, указывает на то, что русские продолжат испытывать президента Украины, кто бы ни занимал этот пост. Они, именно они вторглись. Они захватили территорию. Они продолжают подогревать конфликт. Используется самая разнообразная пропаганда — RT, Sputnik, кибератаки. На Украине в ход пущен абсолютно весь арсенал», — заявил Волкер.

Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол обвинил RT и Sputnik в «масштабной активности» в американском соцмедиапространстве во время президентских выборов 2016 года. По его словам, именно эти СМИ повлияли на предпочтения избирателей. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявления Макфола, отметив, что бывший посол «не сдаётся».

31 марта на Украине прошёл первый тур президентских выборов.

В украинском ЦИК заявили, что, по итогам обработки 100% протоколов, лидирует актёр и шоумен Владимир Зеленский, набравший 30,24% голосов. Действующий президент страны Пётр Порошенко получил 15,95%, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — 13,40% голосов.