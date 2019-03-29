Макфол обвинил RT и Sputnik в «масштабной активности» в США

Бывший посол США в России Майкл Макфол обвинил RT и Sputnik в «масштабной активности» в американском соцмедиапространстве во время президентских выборов 2016 года. По его словам, именно эти СМИ повлияли на предпочтения избирателей.

По словам Макфола, RT и Sputnik International «очень активно задействованы на американских соцмедиаплатформах».

«RT заявляет, что является самым просматриваемым СМИ на YouTube на сегодня. Эти организации были задействованы для влияния на предпочтения избирателей в 2016 году», — заявил он во время выступления перед комитетом палаты представителей США по разведке.

Он добавил, что «это возмутительно, что сделали русские в 2016 году», якобы «нарушив» суверенитет США.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявления Макфола, отметив, что бывший посол «не сдаётся».

«Майкл Макфол не сдаётся — бывший посол США в России настаивает, что Трампа всё-таки мы. Потому что RT и Sputnik «развернули широкомасштабную деятельность на американском соцмедиапространстве» и «активно влияли на предпочтения избирателей в 2016 году», — написала она в своём Telegram-канале.

Ранее Макфол прокомментировал в эфире MSNBC доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве». Он выразил надежду на то, что публикация итогового отчёта «раскроет деятельность» RT и Sputnik в ходе выборов в США в 2016 году.

Как заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, публикация доклада Мюллера об отсутствии сговора между Россией и избирательным штабом действующего американского лидера Дональда Трампа не повлияла на позицию Москвы по выстраиванию отношений с Вашингтоном.

В МИД России также выразили надежду на то, что у Вашингтона хватит смелости признать факт отсутствия «сговора» Трампа с Москвой после публикации доклада Мюллера, опровергающего заявления о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.