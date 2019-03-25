МИД надеется, что США признают факт отсутствия «сговора» Трампа с Россией

В Министерстве иностранных дел России выразили надежду, что у Вашингтона хватит смелости признать факт отсутствия «сговора» американского лидера Дональда Трампа с Москвой после публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, опровергающего заявления о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.

«Надеемся, со временем в Вашингтоне наберутся смелости и официально признают, что не было не только никакого «сговора», но и все инсинуации о «российском вмешательстве» — не имеющая под собой оснований злобная клевета», — указано в тексте.

По мнению российских дипломатов, данная история была выдумана американской стороной для дальнейшего использования во внутриполитической борьбе в Соединённых Штатах.

Ранее Минюст США передал конгрессу резюме по докладу Мюллера о «российском вмешательстве», где отмечается отсутствие доказательств «сговора» Трампа с Россией.

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в беседе с Inforeactor прокомментировал итоги расследования.