В МИД оценили итоги расследования Мюллера о «российском вмешательстве»

В МИД России прокомментировали ситуацию вокруг опубликованного Минюстом США краткого содержания итогового доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.

«Основной вывод — об отсутствии сговора между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией — просто не мог быть иным. Удивляет, однако, что для такого заключения команде из 19 юристов, 40 агентов ФБР, экспертов-криминалистов и прочих сотрудников потребовалось почти два года работы», — говорится в тексте.

При этом в МИД добавили, что на фоне опубликованного доклада Мюллера обвинительные заключения в отношении 25 российских граждан, которые были подготовлены в прошлом году, «выглядят просто смехотворно».

«Политическая мотивированность этих дел настолько очевидна, что их невозможно охарактеризовать иначе как позор американской юстиции», — подчеркнули в министерстве.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в беседе с Inforeactor прокомментировал итоги расследования спецпрокурора Мюллера.