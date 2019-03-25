В Госдуме прокомментировали итоги расследования Мюллера о «российском вмешательстве»

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в беседе с Inforeactor прокомментировал итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве».

«Я могу сказать: то, что это сшито белыми нитками, было очевидно. Всё это было попыткой организовать внутреннюю нестабильность двух партий», — сказал Шаманов.

По его словам, итоги расследования будут позитивно сказываться на внутренней атмосфере в США. Депутат также выразил надежду на движение в сторону нормализации взаимоотношений Соединённых Штатов и России.

В свою очередь, член Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с Nation News отметил, что расследование связано с антироссийским настроением верхушки американского сообщества.

«Они воспринимают Россию как конкурента на внешнеполитической арене», — пояснил сенатор.

Цеков также не исключил, что Трамп теперь сможет улучшить свои позиции.

«Ранее он был вынужден доказывать, что у него нет отношений с Россией, а для этого ему приходилось принимать антироссийские решения», — сказал сенатор.

Он добавил, что ситуация проявится при проведении очередной избирательной кампании президента США.

Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT выводы Минюста по докладу Мюллера.