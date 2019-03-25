Эксперт прокомментировал выводы Минюста по докладу Мюллера

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT заявление Минюста США о том, что спецпрокурор Роберт Мюллер не нашёл сговора или координации американского президента Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году.

«Что касается миссии Мюллера, то это её завершение. Тот факт, что спецпрокурор ничего не нашёл, был известен уже давно. Если бы он что-то обнаружил и смог применить это с минимальными доказательствами, это стало бы известно либеральной прессе и преследования Дональда Трампа могли продолжиться», — сказал он.

Как отметил Брутер, данное сообщение Минюста говорит о том, что «данный этап, как и многие другие американские, совершенно бесславно закончен».

«Мюллер два года тратил государственные деньги, чтобы ничего не найти. Параллельно преследовал различных друзей и партнёров Трампа с тем, чтобы они дали против него показания. Это в очередной раз характеризует американскую юстицию в самых неприятных красках», — заключил эксперт.

Ранее Минюст США передал конгрессу резюме по докладу Мюллера о «российском вмешательстве», в котором отмечается отсутствие доказательств сговора американского лидера Дональда Трампа с Россией.