Минюст США: расследование Мюллера не выявило сговора Трампа с Россией
- Reuters
- © Joshua Roberts
«Доказательства, полученные в ходе расследования спецпрокурора, недостаточны, чтобы установить, что президент совершил преступление и препятствовал правосудию», — приводит текст резюме NBC.
Как отмечается в документе, «расследование не выявило, что участники кампании Трампа вступили в сговор с Россией или координировали действия по вмешательству».
Ранее адвокат президента США Рудольф Джулиани сообщил, что американский лидер пребывает в хорошем настроении, несмотря на доклад Мюллера о «российском вмешательстве».
23 марта стало известно, что Мюллер завершил расследование дела о «вмешательстве России» в американские выборы в 2016 году и передал соответствующий доклад главе Минюста Барру.
Российская сторона неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территории других государств.