Минюст США: расследование Мюллера не выявило сговора Трампа с Россией

Минюст США передал конгрессу резюме по докладу спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве», в котором отмечается отсутствие доказательств сговора президента Дональда Трампа с Россией.

«Доказательства, полученные в ходе расследования спецпрокурора, недостаточны, чтобы установить, что президент совершил преступление и препятствовал правосудию», — приводит текст резюме NBC.

Как отмечается в документе, «расследование не выявило, что участники кампании Трампа вступили в сговор с Россией или координировали действия по вмешательству».

Ранее адвокат президента США Рудольф Джулиани сообщил, что американский лидер пребывает в хорошем настроении, несмотря на доклад Мюллера о «российском вмешательстве».

23 марта стало известно, что Мюллер завершил расследование дела о «вмешательстве России» в американские выборы в 2016 году и передал соответствующий доклад главе Минюста Барру.

Российская сторона неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территории других государств.