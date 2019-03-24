Минюст США: расследование Мюллера не выявило сговора Трампа с Россией

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Минюст США передал конгрессу резюме по докладу спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве», в котором отмечается отсутствие доказательств сговора президента Дональда Трампа с Россией.
Минюст США: расследование Мюллера не выявило сговора Трампа с Россией
  • Reuters
  • © Joshua Roberts

«Доказательства, полученные в ходе расследования спецпрокурора, недостаточны, чтобы установить, что президент совершил преступление и препятствовал правосудию», — приводит текст резюме NBC.

Как отмечается в документе, «расследование не выявило, что участники кампании Трампа вступили в сговор с Россией или координировали действия по вмешательству».

Ранее адвокат президента США Рудольф Джулиани сообщил, что американский лидер пребывает в хорошем настроении, несмотря на доклад Мюллера о «российском вмешательстве».

23 марта стало известно, что Мюллер завершил расследование дела о «вмешательстве России» в американские выборы в 2016 году и передал соответствующий доклад главе Минюста Барру.

Российская сторона неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территории других государств.

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