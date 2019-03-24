Адвокат Трампа рассказал о «замечательном» настроении президента

Президент США Дональд Трамп пребывает в хорошем настроении, несмотря на доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве». Об этом сообщил адвокат президента Рудольф Джулиани.

«У президента замечательное настроение», — сказал юрист Politico.

Он отметил, что Трампа «никогда не беспокоят подобные вещи».

«Единственный раз, когда президента что-то беспокоило, это когда других людей начинали преследовать, людей, которые работают с ним. Он чувствует, что они платят очень несправедливую цену», — заявил Джулиани.

Ранее сообщалось, что Трамп рад тому, что расследование Роберта Мюллера о «вмешательстве России» подошло к концу.

Мюллер завершил расследование дела о «вмешательстве России» в американские выборы в 2016 году и передал соответствующий доклад главе Министерства юстиции США Уильяму Барру.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что администрация президента США ещё не видела доклад.

Российская сторона неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территории других государств.