ABC: Трамп рад завершению расследования Мюллера

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Американский лидер Дональд Трамп рад тому, что расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России» подошло к концу.

Об этом сообщает ABC со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Трамп проводит выходные в резиденции в американском штате Флорида вместе со своей женой Меланьей, её родителями и сыном Бэрроном.

По словам источников, американский лидер находится «в превосходном настроении» и заявил присутствующим, что «рад тому, что всё завершилось», имея в виду расследование Мюллера.

Ранее стало известно, что Мюллер завершил расследование дела о «вмешательстве России» в американские выборы в 2016 году и передал соответствующий доклад главе Министерства юстиции США Уильяму Барру.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что администрация президента США ещё не видела доклад.

Российская сторона неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территории других государств.

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