Косачёв оценил итоги расследования Мюллера о «российском вмешательстве»
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«Долгожданный доклад Мюллера доказал то, что в России знали с самого начала: никакого сговора Трампа и кого-либо из его команды с Кремлём не было», — написал он.
По словам Косачёва, несмотря на ряд сложностей, у Москвы и Вашингтона есть шанс многое «обнулить» в двусторонних отношениях.
«Но рискнёт ли Трамп — пока вопрос. Мы, разумеется, готовы. И я предложил бы начать с самого острого: договоров по РСМД и СНВ», — отметил сенатор.
Ранее Министерство юстиции Соединённых Штатов передало конгрессу резюме по докладу Мюллера о «российском вмешательстве», где отмечается отсутствие доказательств сговора президента США Дональда Трампа с Россией.
Несмотря на это, бывший американский дипломат и экс-советник руководства Республиканской партии в сенате Джеймс Джатрас в беседе с НСН выразил мнение, что атаки на Трампа «только начинаются».
Российская сторона неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территории других государств.