Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв на своей странице в Facebook заявил, что проведённое спецпрокурором США Робертом Мюллером расследование о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году показало то, о чём в России знали с самого начала.

«Долгожданный доклад Мюллера доказал то, что в России знали с самого начала: никакого сговора Трампа и кого-либо из его команды с Кремлём не было», — написал он.

По словам Косачёва, несмотря на ряд сложностей, у Москвы и Вашингтона есть шанс многое «обнулить» в двусторонних отношениях.

«Но рискнёт ли Трамп — пока вопрос. Мы, разумеется, готовы. И я предложил бы начать с самого острого: договоров по РСМД и СНВ», — отметил сенатор.

Ранее Министерство юстиции Соединённых Штатов передало конгрессу резюме по докладу Мюллера о «российском вмешательстве», где отмечается отсутствие доказательств сговора президента США Дональда Трампа с Россией.

Несмотря на это, бывший американский дипломат и экс-советник руководства Республиканской партии в сенате Джеймс Джатрас в беседе с НСН выразил мнение, что атаки на Трампа «только начинаются».

Российская сторона неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территории других государств.