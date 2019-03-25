Сын Трампа прокомментировал выводы Минюста по докладу Мюллера

Сын президента США Дональд Трамп-младший прокомментировал выводы Министерства юстиции по докладу спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве».

«Спустя более двух лет беспрерывных теорий заговора от CNN, MSNBC, Buzzfeed и других ведущих СМИ, а также ежедневной лжи и клеветы от демократов в Вашингтоне, доклад Мюллера доказал то, что здравомыслящие из нас уже знали: сговора с Россией не было», — написал он в Twitter.

Ранее Минюст США передал конгрессу резюме по докладу Мюллера о «российском вмешательстве», где отмечается отсутствие доказательств сговора Дональда Трампа с Россией.

Российская сторона неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территории других государств.