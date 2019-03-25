Сын Трампа прокомментировал выводы Минюста по докладу Мюллера

Короткая ссылка
Сын президента США Дональд Трамп-младший прокомментировал выводы Министерства юстиции по докладу спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве».

«Спустя более двух лет беспрерывных теорий заговора от CNN, MSNBC, Buzzfeed и других ведущих СМИ, а также ежедневной лжи и клеветы от демократов в Вашингтоне, доклад Мюллера доказал то, что здравомыслящие из нас уже знали: сговора с Россией не было», — написал он в Twitter.

Ранее Минюст США передал конгрессу резюме по докладу Мюллера о «российском вмешательстве», где отмечается отсутствие доказательств сговора Дональда Трампа с Россией.

Российская сторона неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территории других государств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить