Белый дом прокомментировал выводы Минюста по докладу Мюллера
«Специальный прокурор не обнаружил никакого сговора и не обнаружил никакого воспрепятствования правосудию. Генпрокурор Барр и замгенпрокурора Розенстайн далее определили, что воспрепятствования не было. Выводы министерства юстиции — это совершенное и полное оправдание президента Соединённых Штатов», — говорится в заявлении, опубликованном на странице Белого дома в Twitter.
Ранее Минюст США передал конгрессу резюме по докладу Мюллера о «российском вмешательстве», где отмечается отсутствие доказательств сговора Трампа с Россией.
23 марта стало известно, что Мюллер завершил расследование дела о «вмешательстве России» в американские выборы в 2016 году и передал соответствующий доклад главе Минюста Барру.
Российская сторона неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территории других государств.