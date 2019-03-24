Минюст США: Мюллер обвинил Россию во взломе почты помощников Клинтон
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Как отмечается в резюме Минюста, которое приводит NBC, спецпрокурор выяснил, что «правительственные силы успешно взломали компьютеры и получили письма от близких к кампании Клинтон и организациям Демократической партии людей и публично распространили эти материалы».
При этом генпрокурор Уильям Барр отметил, что предвыборный штаб президента Дональда Трампа «не был причастен к этим событиям».
Ранее Минюст США передал конгрессу резюме по докладу спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве», в котором отмечается отсутствие доказательств сговора президента Дональда Трампа с Россией.