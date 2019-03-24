Минюст США: Мюллер обвинил Россию во взломе почты помощников Клинтон

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RT
Министерство юстиции США после изучения доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому вмешательству» заявило, что расследование выявило взлом электронной почты помощников экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон со стороны «подконтрольных России хакеров».
Минюст США: Мюллер обвинил Россию во взломе почты помощников Клинтон
  • Reuters
  • © JIM BOURG

Как отмечается в резюме Минюста, которое приводит NBC, спецпрокурор выяснил, что «правительственные силы успешно взломали компьютеры и получили письма от близких к кампании Клинтон и организациям Демократической партии людей и публично распространили эти материалы».

При этом генпрокурор Уильям Барр отметил, что предвыборный штаб президента Дональда Трампа «не был причастен к этим событиям».

Ранее Минюст США передал конгрессу резюме по докладу спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве», в котором отмечается отсутствие доказательств сговора президента Дональда Трампа с Россией.

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