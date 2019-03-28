Макфол надеется, что публикация доклада Мюллера «раскроет деятельность» RT в ходе выборов в США

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Бывший посол США в России Майкл Макфол прокомментировал в эфире программы 11th Hour на телеканале MSNBC доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве». Он выразил надежду на то, что публикация итогового отчёта «раскроет деятельность» RT и Sputnik в ходе выборов в США в 2016 году.
Макфол надеется, что публикация доклада Мюллера «раскроет деятельность» RT в ходе выборов в США
  • Reuters

«Не стоит забывать, что из двух обвинительных заключений Роберта Мюллера мы и так многое узнали о деятельности русских, в частности о действиях сотрудников российской военной разведки в том, что касается кражи и обнародования данных, а также использования их в своих целях. К тому же благодаря прекрасно составленному обвинительному заключению Мюллера стало известно о деятельности Агентства интернет-исследований. Этот документ пролил свет на то, как они (русские. — RT) использовали наши платформы для пропаганды. Надеюсь, мы узнаем и о других действиях (России. — RT), о деятельности телеканалов RT и Sputnik, а также о том, что предположительно произошло в 21 штате, где в преддверии выборов фиксировались попытки России оказать влияние на нашу избирательную инфраструктуру. На все эти вопросы, надеюсь, мы найдём ответ, как только увидим итоговый доклад», — отметил Макфол.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что публикация доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера об отсутствии сговора между Россией и избирательным штабом действующего американского лидера Дональда Трампа не повлияла на позицию Москвы по выстраиванию отношений с Вашингтоном.

В МИД России также выразили надежду на то, что у Вашингтона хватит смелости признать факт отсутствия «сговора» Трампа с Москвой после публикации доклада Мюллера, опровергающего заявления о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.

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