Захарова: доклад Мюллера не повлиял на российские подходы в отношениях с США

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Публикация доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера об отсутствии сговора между Россией и избирательным штабом действующего американского лидера Дональда Трампа не повлияла на позицию Москвы по выстраиванию отношений с Вашингтоном.
Захарова: доклад Мюллера не повлиял на российские подходы в отношениях с США
  • РИА Новости

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Доклад Мюллера никаким образом не повлиял на открытость российской позиции в отношении развития двусторонних отношений (с США. — RT)», — цитирует дипломата ТАСС.

При этом Захарова добавила, что Россия изначально считала абсурдной концепцию подозрения в сговоре с избирательным штабом Трампа.

Ранее в МИД выразили надежду, что у американской стороны хватит смелости признать факт отсутствия сговора американского лидера Дональда Трампа с Москвой после публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве».

23 марта стало известно, что Мюллер завершил расследование дела о «вмешательстве России» в американские выборы в 2016 году и передал соответствующий доклад главе Минюста Барру.

Российская сторона неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территории других государств.

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