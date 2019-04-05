Волкер заявил о преимуществах Порошенко на выборах президента Украины

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью Американской службе общественного вещания (PBS) заявил о преимуществах украинского лидера Петра Порошенко на выборах президента Украины.

«Мы имеем кандидата, который позиционирует себя противником существующей системы, и нынешнего президента, который, в свою очередь, говорит, что он много работал, многого добился, но ещё многое предстоит сделать», — цитирует ТАСС дипломата.

По его словам, «украинскому народу предстоит сделать выбор».

«Хотят ли они кого-то, кто просто выступает против системы и обещает широкие реформы? Или же они хотят того, кто, возможно, и разочаровал их в какой-то степени, но провёл гораздо больше реформ, чем кто-либо на Украине за последние 20 лет, и противостоял Путину?» — добавил он.

Он также подтвердил, что имеет в виду действующего президента страны.

Ранее Волкер заявил, что Россия использует RT и Sputnik для влияния на ситуацию на Украине.

2 апреля американский сенатор Боб Менендес призвал кандидатов в президенты Украины, которые пройдут во второй тур, к диалогу с украинцами.

Экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что выборы на Украине являются примером демократии.