Волкер заявил о преимуществах Порошенко на выборах президента Украины

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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью Американской службе общественного вещания (PBS) заявил о преимуществах украинского лидера Петра Порошенко на выборах президента Украины.
Волкер заявил о преимуществах Порошенко на выборах президента Украины
  • Reuters

«Мы имеем кандидата, который позиционирует себя противником существующей системы, и нынешнего президента, который, в свою очередь, говорит, что он много работал, многого добился, но ещё многое предстоит сделать», — цитирует ТАСС дипломата.

По его словам, «украинскому народу предстоит сделать выбор».

«Хотят ли они кого-то, кто просто выступает против системы и обещает широкие реформы? Или же они хотят того, кто, возможно, и разочаровал их в какой-то степени, но провёл гораздо больше реформ, чем кто-либо на Украине за последние 20 лет, и противостоял Путину?» — добавил он.

Он также подтвердил, что имеет в виду действующего президента страны.

Ранее Волкер заявил, что Россия использует RT и Sputnik для влияния на ситуацию на Украине.

2 апреля американский сенатор Боб Менендес призвал кандидатов в президенты Украины, которые пройдут во второй тур, к диалогу с украинцами. 

Экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что выборы на Украине являются примером демократии.

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