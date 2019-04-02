В США призвали кандидатов в президенты Украины к диалогу с гражданами

Сенатор США от партии демократов Боб Менендес призвал кандидатов в президенты Украины, которые пройдут во второй тур, к диалогу с гражданами страны. Его заявление опубликовано на сайте Конгресса США.

«Поскольку страна готовится к проведению второго тура, я призываю двух кандидатов в течение следующих нескольких недель вступить в существенный диалог с украинским народом, чтобы избиратели могли сделать наиболее осознанный выбор президента», — написал Менендес.

Он заявил, что «помимо других насущных вопросов», украинский народ заслуживает услышать, как будущий президент планирует бороться с коррупцией.

«Абсолютным гарантом голосования и демократии на Украине является украинский народ, у которого есть доказанная готовность и сильное желание защитить свою независимость и защитить свои институты от внешних угроз со стороны Кремля и внутренней угрозы коррупции. Я приветствую их мужество и сохраняю твердую приверженность политике и программам США, которые укрепляют демократический процесс в Украине», — заключил сенатор.

31 марта на Украине прошли выборы президента страны.

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что президентские выборы на Украине являются примером демократии.

После обработки 95,72% бюллетеней лидирует актёр и шоумен Владимир Зеленский — он набирает 30,22% голосов. Действующий глава государства Пётр Порошенко получает 15,93%.

Эксперт Алексей Якубин прокомментировал телеканалу «360» лидерство Зеленского.