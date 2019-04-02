В США призвали кандидатов в президенты Украины к диалогу с гражданами
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«Поскольку страна готовится к проведению второго тура, я призываю двух кандидатов в течение следующих нескольких недель вступить в существенный диалог с украинским народом, чтобы избиратели могли сделать наиболее осознанный выбор президента», — написал Менендес.
Он заявил, что «помимо других насущных вопросов», украинский народ заслуживает услышать, как будущий президент планирует бороться с коррупцией.
«Абсолютным гарантом голосования и демократии на Украине является украинский народ, у которого есть доказанная готовность и сильное желание защитить свою независимость и защитить свои институты от внешних угроз со стороны Кремля и внутренней угрозы коррупции. Я приветствую их мужество и сохраняю твердую приверженность политике и программам США, которые укрепляют демократический процесс в Украине», — заключил сенатор.
31 марта на Украине прошли выборы президента страны.
Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что президентские выборы на Украине являются примером демократии.
После обработки 95,72% бюллетеней лидирует актёр и шоумен Владимир Зеленский — он набирает 30,22% голосов. Действующий глава государства Пётр Порошенко получает 15,93%.
Эксперт Алексей Якубин прокомментировал телеканалу «360» лидерство Зеленского.