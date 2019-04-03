«Очередной политический демарш»: Украина запретила любое прямое авиасообщение с Россией

Правительство Украины ужесточило запрет на прямое авиационное сообщение с Россией, распространив его и на чартерные рейсы. Теперь Киев готов делать исключения только для перелётов в рамках обеспечения деятельности международных организаций, включая ООН, ОБСЕ и Красный Крест. Новые ограничения в кабмине связали с недавним визитом в Москву оппозиционных украинских политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука. Эксперты же полагают, что это попытка действующих властей набрать очки в преддверии второго тура президентских выборов. Причём в ответ на ужесточение запрета в Росавиации предложили Киеву начать переговоры о возобновлении полноценного воздушного сообщения между двумя странами.

Власти Украины ужесточили запрет на прямое авиационное сообщение с Российской Федерацией, включив в него нерегулярные рейсы. Такое предложение в ходе заседания кабмина внёс глава МВД Арсен Аваков, и правительство поддержало его инициативу.

«Предлагается установить запрет на осуществление нерегулярных рейсов между Украиной и государством-агрессором, за исключением рейсов, которые необходимы для обеспечения действий миссий международных организаций: ООН, Организации по безопасности сотрудничества Европы и Красного Креста», — заявил Аваков.

По его словам, расширенные ограничения на авиаперелёты между двумя странами вводятся после состоявшегося 22 марта визита в Москву кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Господин Бойко воспользовался лазейкой в нашем законодательстве, получил соответствующее добро ФСБ Российской Федерации и прямым перелётом Киев — Москва попал на переговоры... Поэтому мы предлагаем постановление о внесении изменений в положения об использовании воздушного пространства Украины», — цитирует Авакова УНИАН.

Глава МВД напомнил, что с сентября 2015 года действует запрет на полёты на территорию Украины ряда российских авиакомпаний, однако до сих пор ограничения не распространялись на нерегулярные рейсы между двумя странами, которые осуществлялись не зарегистрированными в РФ самолётами.

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал предложение Авакова и заявил, что введённые ограничения будут действовать, «пока Россия не вернётся к цивилизованному состоянию».

«Никто не имеет права унижать страну. Даже когда речь идёт о политиках, которые могут иметь другую идеологию... Мы можем вводить любые ограничения, но тяжело вводить ограничения на потерю совести», — сказал Гройсман, комментируя визит Медведчука и Бойко в Москву.

Добавим, что накануне на Украине открыли дело в отношении сотрудников Госпогранслужбы и Госавиаслужбы из-за возможного злоупотребления властью или служебным положением при предоставлении разрешений на пересечение украино-российской воздушной границы.

Причём в конце марта как сами политики, так и представители Госпогранслужбы подчёркивали, что никаких нарушений закона в ходе поездки допущено не было. В «Оппозиционной платформе» называли действия киевских властей провокацией и попыткой заработать политические очки на этой ситуации.

«О каком незаконном пересечении границы может идти речь, если все необходимые таможенные и пограничные процедуры были соблюдены как при вылете с Украины, так и при возвращении? С таким подходом генеральный прокурор может начинать уголовное преследование против каждого украинца, который садится в поезд в Киеве и выходит в Москве. Таких за последние годы — миллионы», — отметили в партии.

Заседание кабинета министров Украины

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«Единственное, что могут сделать жители Украины, — проголосовать за новую власть»

В Москве критически встретили последнее решение киевских властей по ужесточению запрета на авиасообщение между Россией и Украиной. Более того, в Росавиации предложили украинской стороне начать переговоры о возможном возобновлении полноценных воздушных перевозок между двумя странами.

«В ответ на запрет прямого чартерного воздушного сообщения властей Украины между нашими странами предлагаем провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объёме. Уверены в том, что такое решение отвечает интересам наших народов и авиапассажиров», — говорится в заявлении ведомства.

По словам члена Совета Федерации Игоря Морозова, решение прервать чартерное авиасообщение — это агония киевских властей на фоне завершения президентского срока Петра Порошенко, шансы которого на переизбрание довольно туманны.

«Поэтому на последнем издыхании принимаются антироссийские решения. Он так и не понял, что основная проблема — антироссийская истерия, которую мы наблюдали на протяжении всего президентского срока. Люди устали. Более того, люди страдают из-за отмены прямых рейсов и вынуждены летать в Москву обходными маршрутами», — отметил сенатор.

Собеседник RT добавил, что подобная политика в принципе делает Украину очень конфликтной страной, а подобными решениями этот конфликт лишь усугубляется.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков констатировал, что последнее решение украинского правительства стало очередным пунктом в большом списке действий киевского режима, предпринятых как против дружбы России и Украины, так и против собственного народа.

«Прежде всего это очередной политический демарш. Потому что все те, кто хотят добраться до Москвы, имеют такую возможность, просто она затруднена... Фабула выборов такова, что требует заявлений, которые позволили бы тому или иному кандидату напомнить о своей позиции и которые нашли бы отклик у достаточно широкой аудитории», — заявил парламентарий.

Он пояснил, что подобные заявления призваны улучшить электоральные позиции Порошенко, который крупно проиграл в первом туре президентских выборов, добавить в его копилку дополнительные голоса националистов и сторонников разрыва отношений с Москвой.

Попыткой действующих властей создать некий «экшен», продемонстрировать «максимальную крутизну» в преддверии второго тура выборов назвал новый запрет политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.