На Украине завели дело на пограничников из-за полёта Бойко в Россию
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- РИА Новости
Об этом информирует «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Отмечается, что уголовное дело открыто по признакам возможного злоупотребления властью или служебным положением.
«Исследуется вопрос о законности предоставления разрешений соответствующему воздушному судну и будет дана правовая оценка этим фактам», — цитирует пресс-службу ТСН.
В ГБР добавили, что следственные действия проводятся сотрудниками территориального управления ведомства в Киеве.
22 марта стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев провёл встречу в Москве с Бойко и Медведчуком.