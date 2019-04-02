На Украине завели дело на пограничников из-за полёта Бойко в Россию

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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное производство в отношении сотрудников украинских Госпогранслужбы и Госавиаслужбы из-за полёта кандидата в президенты Юрия Бойко и политика Виктора Медведчука в Россию.
На Украине завели дело на пограничников из-за полёта Бойко в Россию
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

Об этом информирует «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что уголовное дело открыто по признакам возможного злоупотребления властью или служебным положением.

«Исследуется вопрос о законности предоставления разрешений соответствующему воздушному судну и будет дана правовая оценка этим фактам», — цитирует пресс-службу ТСН.

В ГБР добавили, что следственные действия проводятся сотрудниками территориального управления ведомства в Киеве.

22 марта стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев провёл встречу в Москве с Бойко и Медведчуком.

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